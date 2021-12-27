Экспортеры сельхозпродукции смогут приобретать технику со скидкой до 45%

Новая мера государственной поддержки начнёт действовать в России с 2022 года.

Она позволит сельхозтоваропроизводителям по договорам лизинга приобретать высокотехнологичное оборудование и технику для производства, переработки и реализации продукции агропромышленного комплекса со скидкой до 45%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

– С помощью новой меры государственной поддержки можно приобрести, в том числе, высокотехнологичное оборудование для подработки, хранения, транспортировки зерна, переработки маслосемян и производства масла, птицеводства и ряда других направлений, – пояснил Илья Сумароков.

Воспользоваться поддержкой смогут сельхозтоваропроизводители, выпускающие продукцию на экспорт. Максимальная скидка, 45%, предоставляется, если приобретаемое оборудование имеет действующее подтверждение производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. В случае отсутствия такого подтверждения скидка составит 25%.

Недополученные доходы лизинговым организациям будут возмещаться из бюджета государства. В настоящее время Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заключает соглашение с лизинговыми компаниями на участие в новой программе. Перечень организаций будет опубликован на сайте ведомства.