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Сокращенная рабочая неделя началась в России

С 31 декабря в стране начинаются 10-дневные новогодние каникулы.

30 декабря 2021 года выходным не считается. На работу россияне выходят в понедельник 10 января 2022 года.

Всего в новом году жителей России ждет 118 дней отдыха.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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