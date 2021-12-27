«Интересно писать о строительстве и ЖКХ – это настоящее искусство», - министр строительства РФ Ирек Файзуллин

В Москве состоялось награждение победителей VI Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и ЖКХ «Созидание и развитие». В их числе была и главный редактор Газеты Дело Наталия Горбань, победившая в номинации «Лучший материал о создании современной жилой застройки».

Жюри, в составе которого были министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, зам. председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, руководитель направления «Жилье и городская среда» ИА ТАСС Елена Мишина, признали лучшим материал Газеты Дело «Байкальский луч и Парижская ось».

– Благодаря вашей грамотной и квалифицированной работе, а также откликам на публикации и сюжеты, мы видим, насколько востребованы программы, реализуемые Минстроем России в области жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектурного проектирования. Интересно писать о строительстве и ЖКХ – это настоящее искусство, – сказал Ирек Файзуллин в беседе с победителями конкурса.

Он также отметил, что несмотря на пандемию, строительная отрасль показывает приличный рост – на конец года в стране введено более 81 млн.кв.м., то есть уже практически превышен плановый показатель. При этом рекордным исполнением отличается и программа по ликвидации аварийного жилищного фонда, которую реализует Фонд ЖКХ: в 2021 году из домов, признанных непригодным для проживания, переселены столько же граждан, сколько суммарно были обеспечены новым жильем в 2019-2020 годах.

Кстати

В 2021 году журналисты и творческие коллективы из 55 регионов России представили на конкурс «Созидание и развитие» более 350 работ. Самыми активными участниками стали представители СМИ из Свердловской области, Республики Башкортостан, Липецкой области и Москвы.