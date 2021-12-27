Красноярски ритейлер «Командор» выиграл два дела против ИП Ибатуллин

Арбитражный суд Красноярского края отказал предпринимателю из Уфы, который требовал взыскать с торговой сети 1 млрд руб. компенсации за «незаконное» использование товарного знака, рассказали SIA.RU в пресс-службе сети.

Позднее, предприниматель уточнил свои требования, уменьшив размер взыскиваемой суммы до 10 тыс. руб., в тоже время он просил суд запретить торговой сети «Командор» использовать это обозначение в своем фирменном наименовании «при осуществлении деятельности по реализации товаров, произведенных третьими лицами».

Однако решением Арбитражного суда Красноярского края в удовлетворении исковых требований ИП Ибатуллину А.В. было отказано в полном объеме.