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Резкий спад заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Ангарске и Иркутском районе

Наибольший прирост наблюдается в Иркутске.

За прошедшие сутки наибольший прирост заболевших зафиксировали в Иркутске (+194), Братске (+68), Ангарске (+27), Тайшетском районе (+25) и Иркутском районе (+24).

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Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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