Резкий спад заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Ангарске и Иркутском районе

Наибольший прирост наблюдается в Иркутске.

За прошедшие сутки наибольший прирост заболевших зафиксировали в Иркутске (+194), Братске (+68), Ангарске (+27), Тайшетском районе (+25) и Иркутском районе (+24).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

Иркутске – 52 771,

Ангарске – 13 820,

Братске – 10 621,

Иркутском районе – 9 936,

Усть-Илимске – 8 485.

Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.