6,5 млн рублей направлено на развитие социального бизнеса в Приангарье

13 из 26 обратившихся за субсидией получили денежные выплаты до 500 тысяч рублей, рассказали SIA.RU в администрации области.

Данная мера поддержки впервые реализуется в Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Ею могут воспользоваться компании, получившие официальный статус социальных предприятий Иркутской области, который присваивает специальная комиссия при минэкономразвития региона. В настоящее время в Приангарье такой статус имеет 41 организация.

А претендовать на него могут все, кто обеспечивает занятость работников из социально уязвимых категорий, реализует продукцию, произведенную ими, либо выпускает товары и предоставляет услуги для таких групп населения и занимается общественно полезной деятельностью, направленной на достижение социально значимых целей.

По итогам работы конкурсной комиссии были определены 13 лидеров рейтинга. Среди них семейный развлекательный центр, упаковочное предприятие, социальный магазин, учреждения дополнительного образования, компании, занимающиеся организацией летнего и оздоровительного отдыха, предоставляющие услуги в области конного спорта, а также организация, которая помогает инвалидам и ветеранам в трудоустройстве и социальной адаптации.

Напомним, что деньги социальным предпринимателям выделяют на конкретные цели, в том числе на приобретение сырья и расходных материалов для производства, аренду и ремонт нежилых помещений, приобретение оргтехники, оборудования, мебели, а также технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, покупку программного обеспечения, внесение первого взноса при заключении договора лизинга и другие.

Использование средств на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также процентов по займам и кредитам, не допускается.