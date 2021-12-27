Главный инфекционист США предупредил об опасности «омикрона»

Рост числа случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса в США может свести на нет положительный эффект менее серьезного течения заболевания при этой мутации вируса. Такое мнение выразил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC.

По словам господина Фаучи, «омикрон»-штамм «чрезвычайно заразен». «Он превосходит предыдущие самые заразные варианты, включая дельта-штамм… Но и продолжительность пребывания в больнице была ниже, необходимость в аппаратах искусственной вентиляции легких была низкой… Проблема в том, что... при таком высоком показателе новых заражений это может нивелировать снижение опасности варианта. Если у вас очень и очень много людей с менее серьезным штаммом, это может нейтрализовать положительный эффект менее серьезного течения»,— добавил он.

Летом группа американских ученых направила в CDC (Centers for Disease Control and Prevention; Центры по контролю и профилактике заболеваний США) документ, в котором утверждает, что штамм «дельта» не менее заразен, чем ветряная оспа. В настоящий момент все больше врачей и ученых считают самым заразным штаммом вариант «омикрон». Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявлял об этом.