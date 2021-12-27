Клиентам Банка Уралсиб с интернет-эквайрингом доступен Yandex Pay

Бизнес-клиенты Уралсиба, которые подключили интернет-эквайринг, могут принимать платежи с помощью платежного сервиса Yandex Pay. Данная функция автоматически доступна всем клиентам с подключенным интернет-эквайрингом, рассказали SIA.RU в банке.

С помощью Yandex Pay можно оплачивать покупки на сайтах банковской картой, не вводя её реквизиты. Для этого подойдёт карта, привязанная к аккаунту Яндекса. Если пользователь хоть раз оплачивал что-то в сервисах Яндекса, его карта уже есть в Yandex Pay. Если же для клиента эта оплата будет первой, он сможет добавить карту непосредственно перед транзакцией.

Чтобы воспользоваться Yandex Pay, нужно просто выбрать сервис из предложенных вариантов оплат. Если к аккаунту привязано несколько карт, пользователь может решить, с какой из них списать деньги.

Более подробную информацию о подключении интернет-эквайринга, а также о продуктах и услугах Банка Уралсиб можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.