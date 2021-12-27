Банк «Открытие» запустил сервис доставки ипотечных продуктов

Клиентам «Открытия» стало ещё удобнее оформлять ипотечные продукты на сайте банка. Теперь заемщики в Москве и Санкт-Петербурге могут получить ипотечный кредит с бесплатной доставкой по выбранному ими адресу, без посещения офиса, рассказали SIA.RU в банке.

На данный момент сервис доступен по продуктам «Новостройка» и «Рефинансирование». Клиенту достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка и после одобрения лимита выбрать способ получения кредита – бесплатная доставка или офис.

После одобрения заявки сотрудник банка свяжется с клиентом, расскажет обо всех условиях кредита, направит список необходимых для согласования объекта документов, обсудит удобную дату, время и адрес проведения сделки.

Когда объект будет согласован, сотрудник банка приедет к клиенту и прямо на месте проведет сделку, дополнительно проконсультирует по условиям ипотечного кредитования и далее будет сопровождать клиента в течение всего срока обслуживания кредита.

Подробно с условиями доставки ипотечных кредитов, а также программами «Новостройка» и «Рефинансирование» можно ознакомиться на сайте банка.