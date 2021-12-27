В Ростуризме заявили о необходимости электронной маркировки туров

Электронная маркировка туров позволит сделать туристический бизнес более прозрачным.

Туристической отрасли нужна информационная система контроля по принципу электронной маркировки туров, заявила в интервью РБК глава Ростуризма Зарина Догузова.

Отвечая на вопрос, насколько прозрачно сейчас работает туристический бизнес, Догузова признала, что у туроператоров «имеет место быть» занижение объемов продаж. Объемы проданных туров, по словам главы Ростуризма, «не соответствуют объемам накопленных фондов персональной ответственности», из которых туристам должны возмещать ущерб в случае, если туроператор обанкротился и не может выполнить обязательства перед клиентами.

С 2017 года туроператоры, согласно закону, должны перечислять в фонды персональной ответственности 1% от общей суммы турпродукта за предыдущий год (на 2020 и 2021 годы правительство для поддержки пострадавшей из-за пандемии туристической отрасли снизило выплаты до 0,25%). Но турфирмы еще до пандемии нашли способ минимизировать обязательные выплаты в фонд: сопоставив данные о количестве туристов и стоимости путевок из единого федерального реестра, РБК обнаружил, что в 2016 году некоторые туроператоры должны были отправлять клиентов на отдых за границу менее чем за 100 руб. с человека, в 2017 году – менее чем за 2 руб., а в 2018 году самый дешевый тур за рубеж должен был стоить менее 38 руб. с человека.

Помимо этого, из-за лазеек в законе некоторые турфирмы занимаются туристической деятельностью, юридически не являясь туроператором, не оформляя для этой деятельности страховки и не уплачивая взносы в специальные фонды, защищающие интересы туриста, рассказала Догузова. Они продают клиенту услуги, которые юридически не считается турпродуктом: например, проживание в гостинице и экскурсию, тогда как по закону турпродукт должен включать проживание и транспорт.