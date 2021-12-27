РУСАЛ готов к производству сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой

Производитель алюминия завершил испытания сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой и совместно с партнерами готов к промышленному производству этой продукции, рассказали SIA.RU в компании.

Алюминиевая облицовка обладает высокими коррозионными свойствами, малым весом и служит на 50% дольше, чем стальные аналоги. Благодаря высокой пластичности новая облицовка легко обрабатывается, окрашивается и выглядит эстетически привлекательно. При этом стоимость сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой в два раза ниже стоимости панелей с облицовкой из нержавеющей стали.

Толщина профиля составляет 0,6 мм. Внешние поверхности обшивок покрываются полиэфирной эмалью толщиной 25 мкм по европейскому каталогу RAL. Сейчас сэндвич-панели с алюминиевой облицовкой не производятся в России. При этом потребность внутреннего рынка в этой продукции оценивается не менее чем в 2500 тонн в год.

Для производства продукции будет использоваться тонколистовой прокат алюминиевого сплава (АМг2Н2) на основе флагманского бренда алюминия с низким углеродным следом ALLOW. Для сравнения, выбросы ALLOW не превышают 4 тонн CO2 на тонну алюминия, тогда как текущий среднемировой уровень составляет около 12 тонн CO2 (Scope 1, Scope 2 – прямые и косвенные энергетические выбросы).

РУСАЛ начал испытания новой продукции в июне 2020 года совместно с ведущими российскими заводами-изготовителями сэндвич-панелей. За этот период сэндвич-панели с алюминиевой облицовкой успешно прошли все испытания, необходимые для применения в гражданском и промышленном строительстве. В частности, были проведены испытания по определению степени огнестойкости и класса пожарной опасности, в результате которых достигнуты параметры, требуемые по ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

«В последнее время российский рынок все больше разворачивается в сторону энергоэффективного и экологически рационального строительства, которому свойственны разумное использование ресурсов, сокращение углеродного следа и создание комфортного для человека микроклимата в здании. По оценке жизненного цикла сэндвич-панели с алюминиевыми облицовками отвечают всем критериям эко-материала», – сказал заместитель генерального директора РУСАЛа по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.

Сэндвич-панели с алюминиевой облицовкой востребованы для строительства офисов, животноводческих и агротехнических комплексов, складов для хранения агрессивных веществ и материалов, комплексов холодильных промышленных складов, а также объектов химической и нефтегазовой, пищевой, фармацевтической, медицинской промышленности и ряда других стратегических направлений.