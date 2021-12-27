Перелеты из Красноярска в Иркутск подешевели на 37%

Интерес к новогодним поездкам вернулся: спрос на авиаперелеты в период праздников вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, выяснили (исследование есть у SIA.RU) СберСтрахование и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Рейсы из Красноярска в Иркутск находятся на третьем месте среди направлений, где билеты подешевели больше всего.

Период с 25 декабря по 9 января – высокий сезон для тех, кто хочет встретить Новый год вдали от дома. Обычно в это время цены на поездки вырастают в среднем на 20-25%, но бывают и приятные исключения. Туту.ру и СберСтрахование нашли 20 российских направлений, где билеты на каникулы стоят как минимум на 19% дешевле, чем год назад.

Больше всего – на 44% – снизился средний чек на перелет из Сочи в Воронеж. Билет в новогодние праздники здесь стоит 5628 рублей против 10 009 рублей год назад. На втором месте рейсы из Челябинска в Сочи: перелёт в одну сторону обойдётся в среднем в 5989 рублей, на прошлый Новый год он стоил 10 468 рублей – на 43% больше.

С 8597 рублей до 5407 рублей (на 37%) подешевели авиабилеты из Красноярска в Иркутск, это направление занимает третье место по России по снижению цен. Средний чек на рейсы из Самары в Екатеринбург упал на 35% (с 8148 рублей до 5280 рублей). Замыкают топ-5 билеты из Сочи в Астрахань: их цена по сравнению с прошлым годом снизилась на 34%, до 3857 рублей.

Дешевле, чем в прошлом году, в эти новогодние праздники можно улететь из Сочи в Саратов (5355 рублей, -31%) и Новосибирск (6996 рублей, -31%). А в курортную столицу России можно добраться за 5119 рублей (-28%) из Уфы и за 5886 рублей (-23%) из Тюмени. Также из популярных курортных направлений подешевели рейсы из Тюмени в Калининград (-26%) и Минеральные Воды (-21%).

Топ-20 авианаправлений по России с самым заметным снижением среднего чека на новогодние праздники