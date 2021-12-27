Реалист Банк выдал гарантию по стандартам ESG администрации Коломны

Осознавая жизненную важность «зеленой» экономики, АО «Реалист Банк» учитывает экологические аспекты в своей деятельности, следует ESG (environmental social governance) стандартам, которые связаны с окружающей средой и изменением климата, социальными факторами и корпоративным управлением. С помощью имеющихся финансовых инструментов банк участвует в экологических и социально-значимых проектах, стремится к увеличению числа сделок, благодаря которым будет оказано позитивное влияние на экологию и развитие общества.

В рамках реализации программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 гг. Реалист Банк выдал банковскую гарантию принципалу ООО "Техноконцепт" в пользу Федеральному органу государственной власти, Администрации городского округа Коломна Московской области на сумму 316,2 млн. руб. по стандартам ESG.

Банковская гарантия выдана по обеспечению исполнения государственного контракта на оказание услуг по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Воловичи». Стоимость государственного контракта – 4 389 млн. руб. Государственный контракт действует до 31 декабря 2024 г. Учитывая высокую экологическую значимость гарантируемого государственного контракта и приверженность АО «РЕАЛИСТ БАНК» стандартам ESG, кредитной организацией предоставлена рассрочка уплаты комиссии в пользу принципала сделки – компании ООО "Техноконцепт".

В перечне наименований объекта закупки по контракту: монтаж армогрунтовой подпорной стены, благоустройство и озеленение территории, земляные работы, монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение, т.д. Общая площадь рекультивации полигона составит – 231 тыс. м2. Казначейское сопровождение сделки обеспечивается в соответствии с положениями Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Следуя стандартам программы ESG, АО «РЕАЛИСТ БАНК» в своей клиентской политике последовательно придерживается обще мировых экологических стандартов в отношении с поставщиками, клиентами и обществом, тем самым, стремится соответствовать высоким социально значимым критериям в качестве кредитно-финансового учреждения, соблюдающего охрану окружающей среды.

Справка: Акционерное общество «Реалист Банк» (Лицензия ЦБ РФ № 1067 от 11.08. 2016 г.) – универсальное кредитно-финансовое учреждение, осуществляет все основные виды банковских операций, предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам. Активы-нетто банка на 01.10.2021 составили – 19 369 млн. руб. АО «РЕАЛИСТ БАНК» является участником системы обязательного страхования вкладов (Свидетельство № 761 от 14.03.2005 г.). Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг АО «РЕАЛИСТ БАНК» на уровне B(RU) от 09.07.2020 г. АО «РЕАЛИСТ БАНК» входит в ТОП-10 российских банков по объему приобретаемого золота, в Топ-30 банков России по количеству регионов присутствия и в Топ-5 в категории «Лучшие курсы валют». Банк является ассоциированным членом международной платежной системы Visa International. Головной офис Банка расположен в г. Москве (109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр.1), представлен в 38 городах различных регионов России.