Сколько россияне готовы тратить на горнолыжные поездки

Большинство горнолыжников и сноубордистов в этом сезоне поедут кататься на Эльбрус и в Красную Поляну, выяснил Ozon Travel (исследование есть у SIA.RU), опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране. За путешествие в горы две трети респондентов готовы заплатить от 30 тыс. до 70 тыс. рублей.

Высокий горнолыжный сезон этой зимой придется на январь и февраль – именно в эти месяцы собираются отправиться в горы две трети респондентов (61%). До марта поездку отложат только 7,5% опрошенных. Четверть горнолыжников (26%) вообще не доберутся до больших гор в этом сезоне и будут кататься на трассах рядом с домом.

Самым популярным направлением у российских горнолыжников оказался Эльбрус – на его склоны отправятся 27% респондентов. Почти столько же (26%) поедут в Красную Поляну. По 5% респондентов в этом сезоне будут кататься на Домбае и Чегете, 3% – на Шерегеше. 2,5% лыжников и сноубордистов, несмотря на ковидные ограничения, собираются в Альпы.

Горнолыжные туры обычно обходятся недешево. На поездку в этом сезоне более трети респондентов (36%) готовы потратить 50-70 тыс. рублей на человека. Почти столько же (33%) рассчитывают уложиться в 30-50 тыс. рублей на человека. Каждый десятый планирует расходы в пределах 70-100 тыс. рублей.

Больше всех на поездку в горы готовы потратить жители Волгограда (28% опрошенных горожан собираются платить за тур более 70 тыс. рублей на одного человека), Красноярска (25%), Москвы и Новосибирска (по 20%), Санкт-Петербурга, Самары и Омска (по 19%), Перми и Нижнего Новгорода (по 18%), а также Казани (16%).

Помимо самой поездки любителям горных склонов придется раскошелиться и на подготовку к ней. 28% респондентов приобретают перед сезоном горнолыжную одежду, еще 27% – различные аксессуары (очки, маски, перчатки и т.д.). Каждый седьмой россиянин покупает также горнолыжное снаряжение (лыжи, сноуборды, ботинки и т.д.) и защитную косметику. На подготовку к поездке россияне тратят в среднем 10-20 тыс. рублей – так отвечают более трети опрошенных (38%).

Одежду и снаряжение горнолыжники сейчас предпочитают покупать в онлайне – так поступают 78% опрошенных. При этом 31% из них пользуются для этих целей мультикатегорийными маркетплейсами. Интересно, что авиабилеты на горнолыжные курорты каждый пятый респондент (21%) также покупает на маркетплейсах. Услугами специализированных билетных сервисов пользуются 28% россиян, а туры, в которые все включено, сейчас покупают в агентствах только 16% опрошенных.

Авиаперелет – важная часть поездки, поскольку до труднодоступных горнолыжных курортов большинство россиян (83%) добираются именно на самолете. Самым важным при перелете респонденты считают комфортное время вылета и прибытия (40%), низкие цены (31%), возможность провести снаряжение без доплаты (28%) и наличие круглосуточной службы поддержки (24%). При покупке авиабилетов в Сочи на Ozon Travel можно выиграть ски-пассы.

Самым важным для горнолыжной поездки в целом россияне считают хорошую погоду (так отвечают 36% респондентов), приемлемые цены (30%), транспортную доступность курорта (26%), большое количество разнообразных трасс и комфортные отели (по 22%).