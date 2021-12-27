Украсить город к Новому году может каждый иркутянин

В областном центре проходит акция «Шар желаний», рассказали SIA.RU в мэрии.

Все желающие могут оформить елочными игрушками деревья на территории общественных пространств. Сегодня в рамках этого проекта жители Октябрьского округа украсили новогодними шарами ели в Лисихинском парке.

Акция «Шар желаний» продлится до 31 декабря. В ней уже приняли участие сотни иркутян: представителей различных организаций, служб и ведомств, активистов ТОС, общественных, спортивных и молодежных организаций, бойцы Юнармии, врачи и просто все желающие.

Также накануне состоялось открытие главной новогодней ели Октябрьского округа. На бульваре Постышева для жителей прошел праздник «В гостях у Ёлки!». С творческими номерами выступили вокальные и танцевальные ансамбли города. С праздником собравшихся поздравили главные сказочные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка.