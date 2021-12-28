Дорогу от Тулуна до Якутска капитально отремонтируют

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» сообщило о проведении электронного аукциона проведение ремонтных работ участка автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск. С подрядчиком заключат контракт на 129 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет за счет средств Федерального дорожного фонда. Заявки на аукцион принимают до 14 января, сообщает RosTender.info.

Работы пройдут на участке км 108+910 - км 110+035 в Братском районе Иркутской области. Подрядчику предстоит восстановить транспортно-эксплуатационное состояние дороги – обновить земляное полотно, дорожную одежду, поставить новые дорожные знаки, направляющие и ограждающие устройства, нанести разметку.