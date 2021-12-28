Инвестсовет одобрил план мероприятий по развитию конкуренции в Иркутской области

Он предложен в связи с принятием нового Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мероприятия направлены на создание благоприятных условий для ведения частного бизнеса, устранение административных барьеров. В число ключевых задач реализации Нацплана на 2021 - 2025 годы вошли развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечение эффективного и прозрачного управления государственной и муниципальной собственностью, цифровизация антимонопольного и тарифного регулирования. Одним из ключевых показателей Национального плана определена численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, которая в 2025 году должна составить не менее 25 млн человек.

Как сообщила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, Правительство региона ведет работу по формированию и утверждению региональной правовой базы в сфере развития конкуренции. К таким документам относятся «перечень товарных рынков» и «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Иркутской области.

– Перечень содержит информацию о 33 товарных рынках, выбранных в соответствии с федеральным Стандартом развития конкуренции, и еще трех дополнительных. Все эти рынки должны способствовать развитию конкуренции в социальной, жилищно-коммунальной, транспортной, туристической сферах, агропромышленном, лесном комплексе и иных направлениях. Перечень содержит основную информацию по каждому товарному рынку, исходные значения ключевых показателей развития конкуренции на начало периода и их целевые значения на конец 2025 года, – пояснила Наталья Гершун.

Министр также отметила, что разработанный проект «дорожной карты» насчитывает 142 мероприятия по содействию развитию конкуренции в Иркутской области. Каждое имеет конкретные сроки исполнения. Также определены целевые показатели, которых необходимо достичь.