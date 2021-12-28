Следователи отказались от версии об обледенении вынужденно севшего в Иркутске самолета S7

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Магадан - Новосибирск и вынужденно севший в Иркутске 2 декабря, проходил в аэропорту вылета противообледенительную обработку в соответствии с установленными правилами, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте Сергея Синякова.

– Эта версия была в первую очередь проверена. И установлено, что противообледенительная жидкость соответствует ГОСТам, установленным в Российской Федерации. В настоящее время эта версия не рассматривается, – сказал Синяков.

Он пояснил, что основные версии, которые рассматривают следователи в настоящее время: ошибка экипажа и техническая неисправность судна.

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, 2 декабря совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. На борту находились 199 человек, никто не пострадал.