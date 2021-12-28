Альфа-Банк первым в России предложил обслуживание в офисах без паспорта

Альфа-Банк первым в стране сделал большинство популярных услуг в офисах доступными без паспорта. Например, документы могут больше не потребоваться, чтобы открыть и пополнить вклад, открыть текущий или накопительный счет, выпустить карту.

В офисе банка можно следить за шагами получения услуги в режиме реального времени с помощью мобильного приложения. А по ссылке в пуш-уведомлениях — смотреть нужные документы и затем их подписывать.

Обслуживание без паспорта стало возможным благодаря технологии секретного кода. Это тот код, который человек сам придумывает при регистрации в мобильном приложении банка. Секретный код привязан к одному устройству, его нельзя перехватить и кроме клиента он никому не известен.

«Много лет паспорт являлся обязательным для получения услуг в банковском офисе. В Альфа-Банке мы сделали клиентский опыт проще и удобнее. Первыми в России предложили получить самые востребованные услуги без паспорта, просто через мобильное приложение банка. Это ещё один важный шаг на пути развития phygital, сочетания цифрового и физического опыта в офисах банка», – комментирует Борис Гаврилов, руководитель дирекции развития цифровых каналов Альфа-Банка.

Полный список услуг, для которых паспорт в офисе не потребуется, можно посмотреть здесь.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.