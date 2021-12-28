Банк «Приморье» предлагает оформить ипотеку по госпрограммам по выгодным ставкам

Выгодно оформить ипотечные госпрограммы можно в Банке «Приморье». Так, «Дальневосточная ипотека» доступна по ставке от 0,01%, «Семейная ипотека» — от 3,9%, «Льготная ипотека с господдержкой» — от 5,2%*.

— Ипотечные программы с господдержкой по-прежнему пользуются высоким спросом у клиентов, — комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Евгения Сверкунова. — На сегодняшний день самое выгодное предложение — это «Дальневосточная ипотека», которую можно оформить по выгодной ставке всего от 0,01%. Эту ипотечную программу могут оформить граждане России, которые относятся к категории «Молодая семья»**, а также участники программ «Дальневосточный гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов»***. Для удобства наших клиентов мы работаем с большинством девелоперов, предлагающих жилье в сегменте «эконом» и «средний класс» — в эту категорию попадает недвижимость, которую можно приобрести по «Дальневосточной ипотеке».

Еще одна популярная программа предназначена для семей с детьми — «Семейная ипотека», сейчас она доступна по ставке от 3,9% годовых. Программа предусмотрена для семей, у которых с 1 января 2019 года родился один и более детей. Кредит по этой ипотечной программе можно взять на срок до 30 лет, первоначальный взнос начинается от 15%, максимальная сумма займа варьируется от 6 до 12 млн рублей, в зависимости от региона страны. Срок проведения программы — до 31.12.2022 г.

Также продолжается прием заявок на «Льготную ипотеку с господдержкой» по ставке от 5,2% годовых. Ипотека с государственной поддержкой доступна при покупке квартиры в новостройке или таунхаусе у застройщиков по договору долевого участия или договору купли-продажи , также допускается покупка у юридического лица квартиры по договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве. Особенность этой программы в том, что на ставку не влияет ни возраст, ни семейное положение заемщика.

Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а передать документы на рассмотрение — как лично в офисе Банка, так и скан-копиями на электронную почту специалистам Банка.

Подробности обо всех ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:

г. Владивосток, ул. Светланская, 47, тел.: 8 (423)220-88-00 , вн. 449, 362,443.

, вн. 449, 362,443. г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел.: +7 (4234) 26-99-77 .

. г. Находка, ул. Школьная, 1а, тел.: +7 (4236) 69-99-50 , 69-99-59 .

, . г. Хабаровск, ул. ул. Суворова, 42 тел.: +7 (4212) 78-32-20 .

. г. Хабаровск, ул. Ленина, 75 тел.: +7 (4212) 78-32-36 .

. г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел.: 8 (3952) 799–947, 799–948.

г. Южно-Сахалинск , ул. Амурская, 62, тел.: 8 (4242) 49-08-41 , 49-08-42 .

, ул. Амурская, 62, тел.: , . г. Москва, ул. Земляной Вал, 7, тел.: 8 (495) 916-18-48 , 916-04-71 .

, . г. Санкт-Петербург , Офис на пр-те Добролюбова, тел.: +7 (812) 648-10-00 , +7 (812) 648-10-30 .

* Информация по состоянию на 27.12.2021 .

** В категорию «Молодая семья» попадают: полная семья, с детьми или без детей, в которой супруги не достигли 36-летнего возраста, или неполная семья (семья с одним родителем и ребенком/детьми до 19 лет), в которой родитель не достиг 36-летнего возраста

*** Требования к участникам программы «Дальневосточный гектар»: граждане РФ от 21 года до 65 лет на дату погашения кредита. Стаж работы: работники по найму — не менее 3 месяцев на последнем месте (испытательный срок должен быть пройден или отсутствовать). Для ИП и собственников бизнеса — безубыточная предпринимательская деятельность не менее 24 месяцев.