Банк «Приморье» предлагает оформить ипотеку по госпрограммам по выгодным ставкам

Выгодно оформить ипотечные госпрограммы можно в Банке «Приморье». Так, «Дальневосточная ипотека» доступна по ставке от 0,01%, «Семейная ипотека» — от 3,9%, «Льготная ипотека с господдержкой» — от 5,2%*.
— Ипотечные программы с господдержкой
Еще одна популярная программа предназначена для семей с детьми — «Семейная ипотека», сейчас она доступна по ставке от 3,9% годовых. Программа предусмотрена для семей, у которых с 1 января 2019 года родился один и более детей. Кредит по этой ипотечной программе можно взять на срок до 30 лет, первоначальный взнос начинается от 15%, максимальная сумма займа варьируется от 6 до 12 млн рублей, в зависимости от региона страны. Срок проведения программы — до
Также продолжается прием заявок на «Льготную ипотеку с господдержкой» по ставке от 5,2% годовых. Ипотека с государственной поддержкой доступна при покупке квартиры в новостройке или таунхаусе у застройщиков по договору долевого участия или договору
Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а передать документы на рассмотрение — как лично в офисе Банка, так и
Подробности обо всех ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:
- г. Владивосток, ул. Светланская, 47, тел.:
8 (423)220-88-00, вн. 449, 362,443.
- г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел.:
+7 (4234) 26-99-77.
- г. Находка, ул. Школьная, 1а, тел.:
+7 (4236) 69-99-50, 69-99-59.
- г. Хабаровск, ул. ул. Суворова, 42 тел.:
+7 (4212) 78-32-20.
- г. Хабаровск, ул. Ленина, 75 тел.:
+7 (4212) 78-32-36.
- г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел.: 8 (3952) 799–947, 799–948.
- г.
Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел.: 8 (4242) 49-08-41, 49-08-42.
- г. Москва, ул. Земляной Вал, 7, тел.:
8 (495) 916-18-48, 916-04-71.
- г.
Санкт-Петербург, Офис на пр-теДобролюбова, тел.: +7 (812) 648-10-00, +7 (812) 648-10-30.
* Информация по состоянию на
** В категорию «Молодая семья» попадают: полная семья, с детьми или без детей, в которой супруги не достигли
*** Требования к участникам программы «Дальневосточный гектар»: граждане РФ от 21 года до 65 лет на дату погашения кредита. Стаж работы: работники по найму — не менее 3 месяцев на последнем месте (испытательный срок должен быть пройден или отсутствовать). Для ИП и собственников бизнеса — безубыточная предпринимательская деятельность не менее 24 месяцев.