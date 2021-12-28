Роспотребнадзор: В Иркутской области запрещены новогодние корпоративы

В Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области сообщили, что на территории региона действует ряд ограничений.

– Согласно указу губернатора Игоря Кобзева, в заведениях общепита – кафе и ресторанах – нельзя проводить банкеты, корпоративы, дискотеки, организовывать работу танцевальных площадок. Допустимая заполняемость обеденного зала не должна превышать 50% от нормы, – говорится в сообщении ведомства.

Вход граждан в кафе и рестораны за исключением несовершеннолетних возможен только при наличии копии паспорта и сертификата о вакцинации против COVID-19, или сертификата о перенесенном не более полугода назад заболевании, или документа, подтверждающего медотвод от прививки, или ПЦР-тест.

Также запрещается проведение школами массовых мероприятий с участием различных классов, учебных групп, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

Кроме того, запрещена работа ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров.

Напомним, что губернатор Приангарья ввел ряд послаблений. До 3 января кафе и ресторанам в Приангарье разрешили работать после 23:00, а также с 24 декабря отменили QR-коды на входах в ТРЦ.

Эпидобстановка в регионе стабилизировалась. По данным на 28 декабря, число заболевших за последние сутки снизилось до 529 человек, на пике четвертой волны показатель держался на уровне 600 человек. общее число больных с начала пандемии достигло 155 121.