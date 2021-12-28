Дальневосточный банк повысил ставки по вкладам «Зимняя сказка»

Дальневосточный банк подготовил для своих клиентов еще более выгодные условия для размещения денежных средств в депозиты: с 27 декабря 2021 года процентные ставки по вкладам «Зимняя сказка» повышаются на 0,3 процентных пункта.

Так, открыть вклад «Зимняя сказка» с доходностью 8 % годовых можно в любом офисе Дальневосточного банка. «Зимняя сказка онлайн» со ставкой 8,1 % доступна к оформлению дистанционно: в системе «Интернет-офис» или приложении «Мобильный офис» Дальневосточного банка. Срок действия по любому из представленных вкладов составит 385 дней, а минимальная сумма для открытия – 50 000 рублей. Проценты начисляются в конце срока вклада. Оформить любой из депозитов с повышенной ставкой можно с 27 декабря 2021 г. до 31 января 2022 г. включительно.

С подробной информацией о вкладах можно ознакомиться на сайте, в офисах Дальневосточного Банка и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).