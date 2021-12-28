Новикомбанк и Level Group начали сотрудничество по ипотечным программам

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, начал выдавать ипотечные кредиты на приобретение квартир в строящемся жилом комплексе ведущего девелопера Москвы и Подмосковья Level Group.

Первым аккредитованным объектом по ипотечным программам «Первичный рынок» и «Семейная ипотека» стал жилой комплекс «Level Мичуринский» на юге Москвы. Работникам организаций, входящих в Госкорпорацию Ростех, Level Group предоставляет дополнительную скидку на любые квартиры строящегося комплекса.

Ипотечная программа «Первичный рынок» Новикомбанка ориентирована на сотрудников компаний-партнеров и держателей зарплатных карт банка. Для них ставка по кредиту начинается от 5,8 % годовых. По условиям кредитования минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Срок кредитования возможен от 3 до 30 лет.

Кредиты в рамках программы «Семейная ипотека» доступны семьям, в которых родился ребенок после 1 января 2018 года. «Семейная ипотека» предоставляется для приобретения квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном рынке. Кредит также может быть использован для погашения уже оформленного ипотечного займа. Процентная ставка составляет от 4,4% годовых. Минимальный первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека» – 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита – до 12 млн рублей на срок от 3 до 30 лет.

В Новикомбанке при расчете максимальной суммы кредита может быть учтен доход созаемщиков, в том числе не состоящих в родственной связи с заемщиком, но соответствующих требованиям банка. Общее количество созаемщиков не может превышать трех человек.

«Жилищная программа Новикомбанка ориентирована на обеспечение качественным жильем, в первую очередь, сотрудников промышленных предприятий и их семей. Мы предлагаем своим клиентам наиболее понятные и выгодные условия ипотечного кредитования. При этом постоянно работаем над расширением партнерских связей с ведущими девелоперами не только в Москве, но и в регионах», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

ЖК «Level Мичуринский» возводится в пешей доступности от станции метро «Мичуринский проспект». Из окон комплекса открываются виды на реку Очаковку и Большой Очаковский пруд, парки и скверы, МГУ и Москва-Сити. В состав ЖК войдут школа, детский сад и другие инфраструктурные объекты для комфортной жизни.