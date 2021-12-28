Эксперт Новикомбанка набрал максимальное количество баллов в онлайн-зачете по финансовой грамотности

Сотрудники Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, приняли участие в четвертом Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Куратор проекта Социально-платежная карта работника ГК «Ростех» Александр Дошлыгин набрал максимально возможное количество баллов в личном зачете, продемонстрировав высокий уровень знаний по финансовой тематике. Организаторами конкурса выступили Банк России и Агентство стратегических инициатив.

Новикомбанк впервые принял участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности среди населения и предпринимателей. Все желающие смогли проверить свои знания по темам цифровой и финансовой безопасности, а также инвестициям, вкладам, кредитам, пенсиям и страхованию. Онлайн-зачет традиционно был разделен на два уровня сложности: базовый и продвинутый. После прохождения зачета участники получили именной сертификат и рекомендации, созданные на базе просветительского проекта Банка России.

В индивидуальном зачете представитель Новикомбанка, куратор проекта Социально-платежная карта работника ГК «Ростех» Александр Дошлыгин, набрал максимально возможное количество баллов, ответив верно на все предложенные вопросы. Такой высокий результат неслучаен, так как Александр Дошлыгин активно проводит информационную кампанию по обучению финансовой грамотности сотрудников промышленных предприятий. Просветительская работа Новикомбанка направлена на привлечение внимания к необходимости и важности повышения финансовой грамотности населения, а также обучения их компетенциям для принятия разумных финансовых решений в повседневной жизни. С этой миссией в 2021 году специалисты банка побывали на крупных предприятиях в семи городах: Москве, Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Рыбинске, Нижнем Новгороде, Уфе и Казани.

Впервые в этом году во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности можно было принять участие не только в личном зачете, но и собрать друзей или коллег для командного соревнования. Команда сотрудников Новикомбанка выбрала самый сложный, продвинутый уровень и также продемонстрировала хороший результат.

«Зачет по финансовой грамотности – это отличная возможность проверить готовность находить правильный ответ в сложных ситуациях, связанных с использованием финансовых продуктов и услуг. Проект позволяет выявить пробелы в знаниях и сразу получить необходимую информацию. Наши высококвалифицированные специалисты оказывают консультационные услуги клиентам банка, чтобы они могли на практике выгодно воспользоваться разными финансовыми инструментами и уберечься от мошенничества», — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности в этом году в общей сложности прошло более 600 тысяч человек, в их числе 2 351 команда. Самыми активными регионами выявлены Рязанская и Орловская области, Республика Бурятия, а регионами-отличникам стали Рязанская, Воронежская и Орловская области.