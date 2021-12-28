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Райффайзен Банк: каждый десятый россиянин не дарит подарки на Новый год

Каждый десятый россиянин не будет дарить подарки на Новый год, показало исследование Райффайзен Банка. При этом треть из тех, кто всё же собирается делать сюрпризы для родных, друзей и коллег, планирует потратить на это от 5 до 10 тыс. руб. Самый популярный вариант подарка для близких — парфюм и косметика (44%), а для товарищей по работе — новогодние сувениры и ёлочные игрушки (26%).

Однако сами россияне мечтают получить более дорогие подарки. Самым желанным, например, остаётся путешествие — в этом признались 13% респондентов, столько же, сколько и в прошлом году. Следом по популярности идут гаджеты. Доля тех, кто был бы рад новому смартфону или другому умному устройству, также стабильна — 12%. Однако интересно, что по сравнению с прошлым годом стало меньше тех, кто хотел бы получить в подарок на Новый год автомобиль: 10% против 13% в 2020-м.

«Быть смелее в выборе подарков и при этом чувствовать себя спокойно можно, если пользоваться кредитной картой. Во-первых, часто банки предлагают повышенные кэшбэки или скидки от партнёров, что позволяет делать покупки выгодно. А во-вторых, благодаря льготному периоду деньгами банка можно пользоваться фактически бесплатно: покупать сейчас, а оплачивать уже после праздников, уменьшая нагрузку на семейный бюджет», — Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзен Банка.

В онлайн-опросе приняли участие порядка трёх тысяч жителей 13 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. У 56% из них есть дети младше 16 лет. Ежемесячный доход 46% опрошенных составляет от 30 до 60 тыс. руб. Возраст 68% респондентов — 26–45 лет. Соотношение мужчин и женщин — 41% и 59% соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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