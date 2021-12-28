Зарплата, жилье, интерес: что мотивирует молодые кадры остаться в регионе

Ежегодно Иркутскую область покидают тысячи жителей, в том числе – молодежь. Как остановить отток кадров? Почему энергетики озаботились обучением IT-специалистов в регионе и пошли в «цифру»? Правда ли, что только хорошей зарплаты недостаточно, чтобы удержать молодых сотрудников на территории? Возможно ли решить проблему точечными проектами компаний-работодателей? Эти вопросы представители En+ Group и областного правительства обсудили на площадке Корпоративного университета «Евросибэнерго» 23 декабря.

Фото: Дмитрий Дмитриев

«Рискуем остаться без работников»

До 2035 года трудоспособное население в возрасте от 25 до 40 лет в Иркутской и Свердловской областях, Красноярском крае и Хакасии сократится на 600 тысяч человек. Таковы данные исследования, проведенного En+ Group.

Компания не первый год занимается кадровым вопросом в регионе. Поиск, развитие и сохранение в регионах высококвалифицированных специалистов – один из главных приоритетов работодателя.

«Иначе мы рискуем остаться без работников, а это недопустимо, – рассказал Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group. – Для нас – особенно: любые нештатные ситуации на объектах электроэнергетики касаются не только самих объектов, но и сотен тысяч, а иногда и миллионов людей. Мы эту ответственность прекрасно осознаем».

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group

Фото: Андрей Фёдоров

Будущее – за «цифрой»

Ещё основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска установил особый приоритет программам подготовки кадров в политике компании. Решением кадрового вопроса En+ Group занимается в сотрудничестве с региональными вузами и колледжами. Один из недавних проектов – Академия IT. Проект целевого обучения реализуется на площадке ИрНИТУ с прошлого года.

«Казалось бы, зачем нам IT, мы же энергетики? Но сегодня все компании, независимо от отрасли, становятся IT-компаниями: Сбер, Amazon... Хочешь быть впереди – иди в «цифру», – пояснил Михаил Хардиков. – Энергетика сегодня – это уже сильно меняющийся организм, а завтра это будет вообще другая отрасль: с автоматизированными системами управления технологическими процессами, с огромными программными комплексами по анализу данных... Если компания не будет двигаться в этом направлении, то в долгосрочной перспективе мы проиграем конкуренцию на рынке. От скорости обработки информации, от знаний, которые есть у IT-специалистов, зависит надежное функционирование компании».

Конкуренция за IT-кадры растет год от года, а в условиях развития «удаленки» становится и вовсе международной. Работодателям приходится искать «светлые головы» и знакомить их с тонкостями своего бизнеса, гарантируя дальнейшее трудоустройство, еще на этапе обучения.

Фото: Дмитрий Дмитриев

«С помощью Академии IT мы хотим набрать себе высококвалифицированные кадры, которые будут иметь не только хорошие скиллы в IT, но и понимать специфику энергетического бизнеса, – рассказал Александр Герасименко, генеральный директор En+ Digital. – Когда человек приходит в компанию уже подготовленный, целевой, он быстрее адаптируется к работе, быстрее начинает показывать эффективность, хорошие результаты. У него больше возможностей для профессионального роста».

Удержать кадры

Фото: Дмитрий Дмитриев

Многие студенты, однако, избегают целевых программ: боятся попасть «в рабство» к работодателю. «В Братске мы вместо 20 человек набрали 13. Молодежь не хочет идти в целевые программы, – поделился Михаил Хардиков. – Они считают, что трудоустроятся сами, где угодно – и это заблуждение, на мой взгляд. Здесь – в Братске, Железногорске, Усть-Куте – они в уникальной позиции. Уехав в Москву, они выйдут на общий рынок. Кроме того, в столице выше не только доходы, но и расходы – на аренду жилья и прочее, многие это не учитывают».

В образовательные проекты в Иркутской области En+ Group направляет немалые инвестиции: более 50 млн рублей в год. «Приходят и другие компании: можно мы у вас специалистов будем набирать? Но это так не работает», – рассказал Михаил Хардиков. Он призвал другой крупный бизнес активнее включаться в подготовку кадров и вкладывать в образование в регионе уже сейчас.

Чтобы привлечь выпускников вузов в свои ряды и удержать их на территории, компания прилагает немало усилий. Например, предлагает конкурентную заработную плату. По словам руководителя энергетического бизнеса En+ Group, в этом году ее проиндексировали дважды. Даже на базовой ступени (должность рабочего) зарплата в En+ на 10-15% выше, чем средняя по региону. С продвижением по карьерной лестнице растет и доход сотрудника.

Фото: Дмитрий Дмитриев

Но одной хорошей зарплаты бывает недостаточно, чтобы удержать молодежь на местах. По мнению Ирины Авдеевой, замминистра по молодежной политике Иркутской области, зачастую срабатывают совсем другие факторы: «Молодого человека интересует, где он будет жить со своей семьей; куда будут ходить его дети: детские сады, школы, вузы; где он будет проводить свое время: инфраструктура развлечений, досуг».

По всем этим направлениям En+ Group тоже ведет работу. «Мы обсуждаем с регионами повышение комфорта проживания в городах за счет софинансирования – по новым школам, детским садам, благоустройству, спортивным объектам. Помогаем сотрудникам оплачивать ипотеку – 50% ежемесячного платежа берем на себя), строим новые микрорайоны – миниполисы – в Шелехове, Братске и других городах. Развиваем транспортную инфраструктуру – например, сейчас работаем по модернизации аэропорта в Братске, чтобы у жителей была возможность летать в отпуск международными рейсами прямо из своего города. Конечно, никуда не годится, когда работник добирается до места отдыха три дня, как сейчас».

Елена Апанович, замминистра образования Иркутской области

Фото: Дмитрий Дмитриев

По мнению замминистра образования Иркутской области Елены Апанович, для молодежи важна и нематериальная мотивация. Причем вести эту работу нужно еще в школе, на этапе профессионального самоопределения ребят. «Хоть и говорят, что сейчас поколение прагматиков, но прагматизм покрывает потребности молодежи не на 100%. Для многих важно чувство интереса, принадлежности к какому-то увлекательному проекту, понимание того, что ты участвуешь в важном деле в окружении людей, с которыми интересно работать. Создание сообществ – вот, пожалуй, самая доступное и одновременно сложное, что поможет молодежи здесь удержаться».

Уникальный или один из тысяч?

Для всех уже очевидно: точечными проектами глобальную кадровую проблему не решить. Это тот случай, когда действовать нужно «единым фронтом»: и компаниям, и образовательным учреждениям, и правительству региона. «Если мы общими усилиями повысим привлекательность работы в Иркутской области, от этого будет всем только хорошо, – убежден Михаил Хардиков. – Ведь для региона жители в трудоспособном возрасте – это дополнительные рабочие места, дополнительные налоги, стабильность самой территории».

Александр Герасименко, генеральный директор En+ Digital (слева)

Фото: Дмитрий Дмитриев

«Чего нам не хватает со стороны вузов? Просветительской работы, – поделился генеральный директор En+ Digital Александр Герасименко. – Нужно студентам закладывать в голову, что лучше работать в своем регионе, не нужно пытаться куда-то уехать. Как правило, амбициозные студенты ставят себе цели: Google, Фейсбук, OZON… Но туда берут профессионалов экстракласса, требования и в Москве, и за рубежом очень высокие. Здесь, в регионе, тоже можно развиваться и хорошо зарабатывать. У нас есть случаи, когда за три года в нашей компании молодой специалист становился руководителем, начальником отдела».

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Ирина Авдеева поддержала Александра: «Стратегия правительства сейчас строится на этом. Мы пропагандируем, что лучше быть успешным у себя в регионе, чем одним из тысяч где-то в центральной части нашей страны».

«Мы вложились – они уехали»

По словам Елены Апанович, в системе образования региона сегодня есть немало возможностей для интеграции и совместных проектов – на уровне как школ, колледжей, вузов, так и дополнительного образования. «Система образования готова открывать специальности под запрос работодателей. Если есть запрос, мы можем в наших колледжах выделить бюджетные места на ту программу, которая нужна компании».

Практика, кстати, показывает, что работа бизнеса с колледжами бывает более эффективной, чем со школами. Профильные классы, которые открывают работодатели, часто не срабатывают: компании вкладываются в обучение сильных ребят, те сдают ЕГЭ с хорошими результатами – и уезжают в другие города, чтобы получить более качественное, на их взгляд, высшее образование и повысить свои шансы на построение хорошей карьеры.

«Мы вложились – они уехали. Но получить высшее образование столичного уровня можно и в Иркутской области. Есть форматы онлайн-взаимодействия: мы, к примеру, начинаем работать с МИФИ, и базовую программу студентам будут давать преподаватели из столичных вузов, – рассказал Алексей Говорков, директор института информационных технологий. – Второй момент – практика. Многие студенты отчисляются со второго курса, потому что их ничто не цепляет. В Академии IT все иначе: ребята получают реальные кейсы компании – интересные, современные, они могут предложить свои решения, их курируют наставники-практики. В таком формате интересно учиться».

Алексей Говорков, директор института информационных технологий (справа).

Фото: Дмитрий Дмитриев

«Волшебной таблетки», способной раз и навсегда решить проблему оттока кадров из региона, не существует – значит, нужно продолжать комплексную работу по всем направлениям. По мнению Михаила Хардикова, крайне важно, что правительство Иркутской области поддерживает программы и идеи En+ Group: «Есть поддержка и есть понимание, что всем нам нужно двигаться в одном направлении. Мы как одна из крупнейших компаний региона считаем, что нам всем вместе по силам повысить комфорт и привлекательность Иркутской области, сохранять и развивать молодые профессиональные кадры на нашей территории».

Чему и как учат в Академии IT

Дополнительное целевое обучение в Академии IT рассчитано на два с половиной года. Студентов ждут большой образовательный блок, визионерские лекции о развитии IT-индустрии и современных методиках цифровизации, проектная работа и решение реальных бизнес-кейсов, экскурсии на предприятия энергетики и металлургии, квизы и хакатоны. Обучение проходит в три этапа.

Этап 1.

Кто учится? 120 студентов ИрНИТУ.

Чему? В рамках этапа проводится развитие soft и hard skills: тренинги, мастер-классы, семинары и лекции со спикерами из крупных IT-компаний, En+ Digital, погружение в отраслевые особенности энергетики и металлургии, в т.ч. обсуждение актуальных вызовов, возможностей и роли цифровизации непосредственно на промышленных площадках ЕвроСибЭнерго и РУСАЛ, проектная деятельность по проблематике ОК РУСАЛ и En+ Group, а также хакатоны, соревнования и другие активности внутри IT-коммьюнити.

Этап 2.

Кто учится? 50 лучших участников по итогам первого этапа (3 курс)

Чему? Этап предполагает развитие hard skills, освоение общих курсов и выбор целевых специальностей. Обучение проводится фокусно: в мини-группах по принципам адаптивности и персонализации с привлечением экспертов как из числа сотрудников En+ Group, так и крупнейших российских и зарубежных специализированных провайдеров образования.

Этап 3.

Кто учится? 30 сильнейших участников (4 курс)

Чему? Студенты продолжат обучаться в соответствии с ранее выбранными специальностями и работать над проектами – реальными производственными задачами компании (эти проекты будут засчитаны студентам, как выпускные квалификационные работы по основному месту учебы). В течение учебного года у участников будет возможность работать в компании неполный рабочий день, а после завершения 3-го этапа выпускники будут трудоустроены в En+ Digital – специализированную IT-компанию En+ Group, в качестве штатных сотрудников.

Иван Рудых