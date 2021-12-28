Зарплата, жилье, интерес: что мотивирует молодые кадры остаться в регионе

Ежегодно Иркутскую область покидают тысячи жителей, в том числе – молодежь. Как остановить отток кадров? Почему энергетики озаботились обучением IT-специалистов в регионе и пошли в «цифру»? Правда ли, что только хорошей зарплаты недостаточно, чтобы удержать молодых сотрудников на территории? Возможно ли решить проблему точечными проектами компаний-работодателей? Эти вопросы представители En+ Group и областного правительства обсудили на площадке Корпоративного университета «Евросибэнерго» 23 декабря.
«Рискуем остаться без работников»
До 2035 года трудоспособное население в возрасте от 25 до 40 лет в Иркутской и Свердловской областях, Красноярском крае и Хакасии сократится на 600 тысяч человек. Таковы данные исследования, проведенного En+ Group.
Компания не первый год занимается кадровым вопросом в регионе. Поиск, развитие и сохранение в регионах высококвалифицированных специалистов – один из главных приоритетов работодателя.
«Иначе мы рискуем остаться без работников, а это недопустимо, – рассказал Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group. – Для нас – особенно: любые нештатные ситуации на объектах электроэнергетики касаются не только самих объектов, но и сотен тысяч, а иногда и миллионов людей. Мы эту ответственность прекрасно осознаем».
Будущее – за «цифрой»
Ещё основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска установил особый приоритет программам подготовки кадров в политике компании. Решением кадрового вопроса En+ Group занимается в сотрудничестве с региональными вузами и колледжами. Один из недавних проектов – Академия IT. Проект целевого обучения реализуется на площадке ИрНИТУ с прошлого года.
«Казалось бы, зачем нам IT, мы же энергетики? Но сегодня все компании, независимо от отрасли, становятся IT-компаниями: Сбер, Amazon... Хочешь быть впереди – иди в «цифру», – пояснил Михаил Хардиков. – Энергетика сегодня – это уже сильно меняющийся организм, а завтра это будет вообще другая отрасль: с автоматизированными системами управления технологическими процессами, с огромными программными комплексами по анализу данных... Если компания не будет двигаться в этом направлении, то в долгосрочной перспективе мы проиграем конкуренцию на рынке. От скорости обработки информации, от знаний, которые есть у IT-специалистов, зависит надежное функционирование компании».
Конкуренция за IT-кадры растет год от года, а в условиях развития «удаленки» становится и вовсе международной. Работодателям приходится искать «светлые головы» и знакомить их с тонкостями своего бизнеса, гарантируя дальнейшее трудоустройство, еще на этапе обучения.
«С помощью Академии IT мы хотим набрать себе высококвалифицированные кадры, которые будут иметь не только хорошие скиллы в IT, но и понимать специфику энергетического бизнеса, – рассказал Александр Герасименко, генеральный директор En+ Digital. – Когда человек приходит в компанию уже подготовленный, целевой, он быстрее адаптируется к работе, быстрее начинает показывать эффективность, хорошие результаты. У него больше возможностей для профессионального роста».
Удержать кадры
Многие студенты, однако, избегают целевых программ: боятся попасть «в рабство» к работодателю. «В Братске мы вместо 20 человек набрали 13. Молодежь не хочет идти в целевые программы, – поделился Михаил Хардиков. – Они считают, что трудоустроятся сами, где угодно – и это заблуждение, на мой взгляд. Здесь – в Братске, Железногорске, Усть-Куте – они в уникальной позиции. Уехав в Москву, они выйдут на общий рынок. Кроме того, в столице выше не только доходы, но и расходы – на аренду жилья и прочее, многие это не учитывают».
В образовательные проекты в Иркутской области En+ Group направляет немалые инвестиции: более 50 млн рублей в год. «Приходят и другие компании: можно мы у вас специалистов будем набирать? Но это так не работает», – рассказал Михаил Хардиков. Он призвал другой крупный бизнес активнее включаться в подготовку кадров и вкладывать в образование в регионе уже сейчас.
Чтобы привлечь выпускников вузов в свои ряды и удержать их на территории, компания прилагает немало усилий. Например, предлагает конкурентную заработную плату. По словам руководителя энергетического бизнеса En+ Group, в этом году ее проиндексировали дважды. Даже на базовой ступени (должность рабочего) зарплата в En+ на 10-15% выше, чем средняя по региону. С продвижением по карьерной лестнице растет и доход сотрудника.
Но одной хорошей зарплаты бывает недостаточно, чтобы удержать молодежь на местах. По мнению Ирины Авдеевой, замминистра по молодежной политике Иркутской области, зачастую срабатывают совсем другие факторы: «Молодого человека интересует, где он будет жить со своей семьей; куда будут ходить его дети: детские сады, школы, вузы; где он будет проводить свое время: инфраструктура развлечений, досуг».
По всем этим направлениям En+ Group тоже ведет работу. «Мы обсуждаем с регионами повышение комфорта проживания в городах за счет софинансирования – по новым школам, детским садам, благоустройству, спортивным объектам. Помогаем сотрудникам оплачивать ипотеку – 50% ежемесячного платежа берем на себя), строим новые микрорайоны – миниполисы – в Шелехове, Братске и других городах. Развиваем транспортную инфраструктуру – например, сейчас работаем по модернизации аэропорта в Братске, чтобы у жителей была возможность летать в отпуск международными рейсами прямо из своего города. Конечно, никуда не годится, когда работник добирается до места отдыха три дня, как сейчас».
По мнению замминистра образования Иркутской области Елены Апанович, для молодежи важна и нематериальная мотивация. Причем вести эту работу нужно еще в школе, на этапе профессионального самоопределения ребят. «Хоть и говорят, что сейчас поколение прагматиков, но прагматизм покрывает потребности молодежи не на 100%. Для многих важно чувство интереса, принадлежности к какому-то увлекательному проекту, понимание того, что ты участвуешь в важном деле в окружении людей, с которыми интересно работать. Создание сообществ – вот, пожалуй, самая доступное и одновременно сложное, что поможет молодежи здесь удержаться».
Уникальный или один из тысяч?
Для всех уже очевидно: точечными проектами глобальную кадровую проблему не решить. Это тот случай, когда действовать нужно «единым фронтом»: и компаниям, и образовательным учреждениям, и правительству региона. «Если мы общими усилиями повысим привлекательность работы в Иркутской области, от этого будет всем только хорошо, – убежден Михаил Хардиков. – Ведь для региона жители в трудоспособном возрасте – это дополнительные рабочие места, дополнительные налоги, стабильность самой территории».
«Чего нам не хватает со стороны вузов? Просветительской работы, – поделился генеральный директор En+ Digital Александр Герасименко. – Нужно студентам закладывать в голову, что лучше работать в своем регионе, не нужно пытаться куда-то уехать. Как правило, амбициозные студенты ставят себе цели: Google, Фейсбук, OZON… Но туда берут профессионалов экстракласса, требования и в Москве, и за рубежом очень высокие. Здесь, в регионе, тоже можно развиваться и хорошо зарабатывать. У нас есть случаи, когда за три года в нашей компании молодой специалист становился руководителем, начальником отдела».
Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Ирина Авдеева поддержала Александра: «Стратегия правительства сейчас строится на этом. Мы пропагандируем, что лучше быть успешным у себя в регионе, чем одним из тысяч где-то в центральной части нашей страны».
«Мы вложились – они уехали»
По словам Елены Апанович, в системе образования региона сегодня есть немало возможностей для интеграции и совместных проектов – на уровне как школ, колледжей, вузов, так и дополнительного образования. «Система образования готова открывать специальности под запрос работодателей. Если есть запрос, мы можем в наших колледжах выделить бюджетные места на ту программу, которая нужна компании».
Практика, кстати, показывает, что работа бизнеса с колледжами бывает более эффективной, чем со школами. Профильные классы, которые открывают работодатели, часто не срабатывают: компании вкладываются в обучение сильных ребят, те сдают ЕГЭ с хорошими результатами – и уезжают в другие города, чтобы получить более качественное, на их взгляд, высшее образование и повысить свои шансы на построение хорошей карьеры.
«Мы вложились – они уехали. Но получить высшее образование столичного уровня можно и в Иркутской области. Есть форматы онлайн-взаимодействия: мы, к примеру, начинаем работать с МИФИ, и базовую программу студентам будут давать преподаватели из столичных вузов, – рассказал Алексей Говорков, директор института информационных технологий. – Второй момент – практика. Многие студенты отчисляются со второго курса, потому что их ничто не цепляет. В Академии IT все иначе: ребята получают реальные кейсы компании – интересные, современные, они могут предложить свои решения, их курируют наставники-практики. В таком формате интересно учиться».
«Волшебной таблетки», способной раз и навсегда решить проблему оттока кадров из региона, не существует – значит, нужно продолжать комплексную работу по всем направлениям. По мнению Михаила Хардикова, крайне важно, что правительство Иркутской области поддерживает программы и идеи En+ Group: «Есть поддержка и есть понимание, что всем нам нужно двигаться в одном направлении. Мы как одна из крупнейших компаний региона считаем, что нам всем вместе по силам повысить комфорт и привлекательность Иркутской области, сохранять и развивать молодые профессиональные кадры на нашей территории».
Чему и как учат в Академии IT
Дополнительное целевое обучение в Академии IT рассчитано на два с половиной года. Студентов ждут большой образовательный блок, визионерские лекции о развитии IT-индустрии и современных методиках цифровизации, проектная работа и решение реальных бизнес-кейсов, экскурсии на предприятия энергетики и металлургии, квизы и хакатоны. Обучение проходит в три этапа.
Этап 1.
Кто учится? 120 студентов ИрНИТУ.
Чему? В рамках этапа проводится развитие soft и hard skills: тренинги, мастер-классы, семинары и лекции со спикерами из крупных IT-компаний, En+ Digital, погружение в отраслевые особенности энергетики и металлургии, в т.ч. обсуждение актуальных вызовов, возможностей и роли цифровизации непосредственно на промышленных площадках ЕвроСибЭнерго и РУСАЛ, проектная деятельность по проблематике ОК РУСАЛ и En+ Group, а также хакатоны, соревнования и другие активности внутри IT-коммьюнити.
Этап 2.
Кто учится? 50 лучших участников по итогам первого этапа (3 курс)
Читайте также:
Чему? Этап предполагает развитие hard skills, освоение общих курсов и выбор целевых специальностей. Обучение проводится фокусно: в мини-группах по принципам адаптивности и персонализации с привлечением экспертов как из числа сотрудников En+ Group, так и крупнейших российских и зарубежных специализированных провайдеров образования.
Этап 3.
Кто учится? 30 сильнейших участников (4 курс)
Чему? Студенты продолжат обучаться в соответствии с ранее выбранными специальностями и работать над проектами – реальными производственными задачами компании (эти проекты будут засчитаны студентам, как выпускные квалификационные работы по основному месту учебы). В течение учебного года у участников будет возможность работать в компании неполный рабочий день, а после завершения 3-го этапа выпускники будут трудоустроены в En+ Digital – специализированную IT-компанию En+ Group, в качестве штатных сотрудников.
Иван Рудых