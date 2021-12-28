Cолид Банк повысил ставку по вкладу «Детский» до 8,5% годовых

Вклад «Детский» был запущен российско-японским Солид Банком в апреле этого года. Особенностью вклада является то, что ставка по вкладу равна ключевой ставке Банка России и растет вместе с ней. Так, в момент запуска нового продукта Банка ставка по нему составляла 4,5% годовых, а сейчас она выросла до 8,5% годовых.

При этом копить на будущее своего ребенка стало ещё удобнее:

По вкладу нет ограничений по периоду и сумме дополнительных взносов, А пополнять вклад теперь можно и дистанционно: картой любого банка с главной страницы www.solidbank.ru, либо по ссылке

Важно, что вклад в пользу несовершеннолетнего лица в Солид Банке может быть открыт не только родителями, но бабушками и дедушками для своих внуков, да и не только родственниками.

«Маленького ребенка в будущем ждет ещё множество подарков и игрушек на дни рождения и праздники, но лучшим подарком может стать именно забота о его будущем!» - комментируют в АО «Солид Банк».



Условия вклада «Детский» от Солид Банка:

Минимальная сумма вклада: всего 5 тыс. руб.

Процентная ставка: равняется ключевой ставке Банка России (актуально 8,5% годовых).

Срок вклада: 3 года (1096 дней).

Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца.

Выплата процентов: ежеквартально путем причисления к сумме вклада.

Пополнение: период и сумма дополнительных взносов не ограничена!

Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.

Пролонгация: предусмотрена.

Получить консультацию и открыть вклад можно во всех офисах Солид Банка.

Тел.: 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).