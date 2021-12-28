«Би-2» и «Руки вверх» и Артур Пирожков: жители Иркутской области ответили, кого хотят видеть на корпоративах

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, каких современных российских музыкальных исполнителей жители Иркутской области хотели бы увидеть на своем новогоднем корпоративе.

На первом месте с ощутимым отрывом оказался вариант «Не хотели бы видеть на новогоднем корпоративе российских музыкальных исполнителей» - его выбрали 19% опрошенных. В профессиональном разрезе наиболее скептично к российской музыке настроены ИТ-специалисты (37%), строители (30%), а также юристы и работники искусства и медиа (по 29%).

На первом месте в пятерке любимых российских «звезд» оказалась группы «Би-2», «Руки вверх» и Артур Пирожков - видеть их на новогоднем корпоративе хотели бы по 15% опрошенных жителей Иркутской области. Чуть отстает Светлана Лобода - 13%, на третьем месте – Сергей Шнуров (12%), на четвертом – Little Big, Земфира, «Дискотека Авария» и Полина Гагарина (по 10%), замыкает топ-5 Вера Брежнева (8%).

Любопытно, что если рассматривать профессиональные предпочтения, то среди высшего менеджмента встречается больше поклонников Сергея Шнурова и Григория Лепса, специалисты из сферы развлечений и медиа симпатизируют Земфире и «Мумий Троллю», молодые специалисты и «айтишники» чаще выбирают группу Little Big, а специалисты по добыче сырья, медики и производственники – «Би-2».

Наименьшей популярностью пользуются Мари Краймбрери, Тату, Виагра, Филипп Киркоров, Николай Басков – никто из опрошенных иркутян не хотел бы видеть их на своем новогоднем корпоративе. Также жители области не проявляют интереса к местным исполнителям и национальной музыке.