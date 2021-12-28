Компания En+ Group запустила программу зимних семейных активностей «Энергии хватит на всё»

В преддверии Нового года компания En+ Group установила в 8 городах страны праздничные световые инсталляции, ледовые городки и новогодние тоннели. Их смогут увидеть и о ценить жители Братска, Дивногорска, Иркутска, Красноярска, Миасса, Нижнего Новгорода и Усть-Илимска, где по инициативе компании пройдут представления, дискотеки и конкурсы для детей, сообщили SIA.RU в компании.

Ледовый городок En+ Group в Иркутске на острове Конный стал одним из самых крупных ледовых проектов в регионе. Его построили из чистого озерного льда из поселка Тельма. В этом году большой ледовый лабиринт на острове Конный увеличили на треть. Теперь его площадь составляет около 1,5 тысяч квадратных метров. Городок будет работать до 15 февраля 2022 года.

25 декабря состоялась традиционная акция «Шар желаний», которая возникла из одноименного городского проекта. В этом году волонтеры энергетических предприятий En+ Group украсили пространство вокруг ледового городка 1000 новогодних корпоративных шаров. Именно столько же шаров развесят участники акции на деревья острова Конный.

Создание комфортных условий для жизни и семейного отдыха в Иркутской области – одно из важных направлений социальной политики компании En+ Group, ключевые цели которой определил основатель компании.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group, отметила:

«В этом году, открывая детские площадки и Зимние городки, мы не случайно выбрали девиз «Энергии хватит на всё!». Уверена, в 2022 году нам хватит энергии, чтобы менять жизнь городов, в которых работает En+ Group. Подобные инфраструктурные проекты стали частью социальной политики En+ Group, и в следующем году их станет еще больше. Пусть Зимние городки подарят жителям регионов, где живут наши сотрудники и их семьи, незабываемые эмоции и настоящее новогоднее настроение!».

С программой мероприятий и адресами площадок можно ознакомится на сайте проекта.