РУСАЛ в декабре досрочно погасил 61,5 млрд рублей из кредита Сбербанку

Производитель алюминия в декабре 2021 года осуществил досрочное погашение рублевой части кредита Сбербанка на сумму 61,5 млрд рублей, рассказали SIA.RU в компании.

Кредит, обеспеченный акциями ПАО «ГМК «Норильский никель», был привлечен в 2010 году и пролонгирован в 2020 году с переносом даты окончательного погашения на декабрь 2027 года. Он состоит из двух траншей: долларового и рублевого. В августе РУСАЛ досрочно выплатил по кредиту 27 млрд рублей. Таким образом, в 2021 году компания выплатила Сбербанку 88,5 млрд рублей.

Сейчас остаток задолженности перед Сбербанком по займу составляет 2,1 млрд долл. США и 18 млрд рублей. Согласно графику платежей, амортизация начинается с сентября 2024 года.

«Текущее погашение вновь выполнено компанией за счет свободных денежных средств. РУСАЛ продолжит вести работу над оптимизацией кредитного портфеля и снижением стоимости заимствований», – отметил директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков.