Кодекс ледовых путешественников разработали в Иркутской области

Это свод правил поведения на льду Байкала, рассказали SIA.RU в администрации области.

Главная цель – обезопасить путешественников от возможных происшествий, защитить экологию озера и сохранить лед гладким и красивым до конца сезона. Кодекс разработан инициативной группой представителей туристического бизнеса при участии Агентства по туризму Иркутской области и Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ).

Кодекс ледовых путешественников рассчитан на широкую аудиторию: туроператоров, проводников, гидов и водителей, а также на самих туристов.

Так, для туроператоров и организаторов разработаны практические рекомендации, как правильно подготовиться к зимнему туру: как установить биотуалет, как организовать пикник, чтобы не осталось неприглядного кострища, куда выливать пищевые отходы. Гидам и проводникам поясняют, как провести ледовый тур, чтобы не пострадала природа, а гости чувствовали себя наедине с Байкалом, а не среди шумного туристического потока, как приготовить обед туристам, не оставив проталин на льду, как подготовить и провести популярный ритуал «Поцелуй Байкала».

Для информирования самостоятельно путешествующих туристов подготовлены наклейки, героем которых стала нерпа Байка. Она обращается к туристам и рассказывает им, как безопасно и с заботой о природе вести себя на льду. Такие наклейки будут размещены на транспортных средствах, которые работают на льду.

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