Доходы в бюджеты Иркутской области всех уровней выросли в 2021 году на 15,8%

Собственный доходы в бюджеты Иркутской области всех уровней за 11 месяцев 2021 года увеличились на 15,8% по отношению к аналогичному показателю 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Собственные доходы местных бюджетов за 11 месяцев 2021 года увеличились на 15,8% по отношению к аналогичному показателю 2020 года, что является 25-м по динамике значением среди субъектов Российской Федерации. Такая ситуация обусловлена, в том числе, передачей с 1 января 2021 года в бюджеты муниципальных районов региональной части платы за негативное воздействие на окружающую среду и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по дифференцированным нормативам», – отметили власти.

Кроме того, на рост доходов повлияли выполнение национальных целей развития, определенных президентом РФ; бесперебойная работа многих предприятий; рост цен на нефть на мировых сырьевых рынках.

«Уже в конце октября 2021 года собственные доходы как консолидированного, так и областного бюджета преодолели рубеж поступлений за весь докризисный 2019 год» – отметили в правительстве.

Учитывая стабилизацию ситуации с наполняемостью консолидированного бюджета региона, в 2021 году приняли решение увеличить расходную часть областного бюджета на 37,9 млрд рублей за счет федеральных средств.

Дополнительные средства направлены на дошкольное и общее образование, оплату труда работников бюджетной сферы, социальные выплаты и меры социальной поддержки граждан, субсидии транспортным предприятиям и организациям жилищно-коммунального комплекса, а также иные цели.