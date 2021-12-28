Новости Опубликован список площадок, где можно запускать фейерверки в Иркутской области ГУ МЧС России по Иркутской области опубликовало список мест, где официально разрешено запускать салюты в Приангарье. Список подготовленных площадок: Ангарск: 1.Парк ДК «Нефтехимик» 2.Парк им. 10-летия Ангарска 3.Парк ДК «Современник» 4.Парк «Строителей» 5.Площадь перед музеем Победы 6.Площадь Ленина 7.Сквер Декабристов 8.Набережная реки Китой 9.Сквер за дворцом ветеранов 10.Сталинградская аллея 11.Парк за дворцом творчества детей и молодежи 12.Спортивная площадка (12 мкр.) 13.Площадка в районе домов 1,2,11 (22 мкр.) 14.Хоккейный корд, Новый-4 мкр. 15.Хоккейный корд, Юго-Восточный мкрн. 16.Территория сквера мкрн. Майск 17.Пустырь между ул. Заводская и пер. Молодежный, мкрн. Китой 18.Берег реки Китой, мкрн. Строитель 19.Территория бывшего здания поликлиники, мкрн. Шеститысячник 20.Территория бывшего ДК «Дружбы», мкрн. Цементный Балаганский район 21.п.Балаганск, площадь центрального парка ул.Ленина г. Бодайбо и Бодайбинский район 22.п. Перевоз, ул. Набережная 23.п. Балахнинск, ул. Школьная, 6 (пустырь) Братск и Братский район 24. г. Вихоревка, ул. Ленина, 21 площадь «Братского центра культуры» Заларинский район 25.рп. Залари, ул. Заводская, 1 район ЗМЗ (площадка напротив здания МБУК ИКЦ «Современник») 26.рп. Залари, ул. Ленина, 76 (площадка напротив здания ММБУК «Родник») Иркутск 27. ул. Авиастроителей, 47 28.Стадион «Локомотив» 29.Парк «Комсомольский» 30.ул. Норильская, 1 31.Пустырь по бульвару Рябикова, между домами №№ 56, 101 32. р-н. ледокола «Ангара» 33.ул. Ленина, 14 Б 34.ул. Шевцова, 136 А 35.Байкальское кольцо, со стороны плотины ГЭС 36.ул. Маршала Конева, 30 37.пер. Академика Окладникова, 2 1/0 38.бул. Рябикова, 13 Г (пустырь около стадиона «Рекорд») 39.ул. Доржи Банзарова, 1 А (пустырь у въезда перед ООО «Масложиркомбинат») 40.ул. Маршала Конева, 22 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 28») 41.мкрн. Первомайский, 10 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 6») 42.мкрн. Первомайский, 57 (пустырь около МБОУ г. Иркутска «СОШ № 35») 43.мкрн. Университетский (пустырь за ООТ «Гуманитарный центр») 44.ул. Геологов, 8 и ул. Академическая, 11 45.Пустырь на территории пляжа залива Якоби 46. мкрн. Юбилейный, 50 (спортивная площадка) 47.мкрн. Юбилейный 101 (спортивная площадка) 48.ул. Бородина, 57 (пустырь напротив ФГУП «ВНИИФТРИ») Казачинско-Ленский район 49.п. Магистральный — площадка у ТОЦ 50.д. Ключи - у обелиска Памяти Качугский район 51.Площадка для запуска пиротехники перед территорией ФОК «Рекорд» р.п. Качуг, ул. Ленских Событий 28 «б» 52.Площадка для запуска пиротехники во внутреннем дворе РЦДК ул. Красноармейская,42 53.Площадка на пустыре р.п. Качуг, ул. Пуляевского,77А Куйтунский район 54.р.п. Куйтун ул. Российская, 3. Прилегающая территория - стадион МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун Баяндаевский район 55.с. Баяндай ул. Гагарина 42 уличная площадка около МБУК «Баяндаевский», МКСК - здание дома культуры Осинский район 56.МО «Бурят-Янгуты». Перед зданием «КДЦ МО «Бурят»-Янгуты» 57.МО «Майск». Территория парка Победы 58.МО «Оса». Территория зоны отдыха ул. Чапаева 1а Усолье-Сибирское и Усольский район 59.Усолье-Сибирское площадь ДК «Химик» Чунский район 60.р.п. Чунский (Площадь Победы) Напомним, с 27 декабря в регионе действует противопожарный режим, потому фейерверки можно запускать только на указанных выше площадках. ykot

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