Пожар в многоэтажном доме произошел в Иркутске из-за салюта под окнами

Квартира загорелась на четвертом этаже пятиэтажного дома из-за запуска петарды в неположенном месте – ее подожгли под окнами на улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.
Возгорание потушили жильцы квартиры до приезда спасателей, огонь повредил вещи на площади 0,5 квадратного метра. Во время проверки установлено, что искра фейерверка, который подожгли у жилого дома, попала на балкон, где и началось возгорание.
Напомним, с 27 декабря в Приангарье введен особый противопожарный режим. Запуск салютов допускается только в официально разрешенных местах.