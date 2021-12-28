Пожар в многоэтажном доме произошел в Иркутске из-за салюта под окнами

Квартира загорелась на четвертом этаже пятиэтажного дома из-за запуска петарды в неположенном месте – ее подожгли под окнами на улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Возгорание потушили жильцы квартиры до приезда спасателей, огонь повредил вещи на площади 0,5 квадратного метра. Во время проверки установлено, что искра фейерверка, который подожгли у жилого дома, попала на балкон, где и началось возгорание.

Напомним, с 27 декабря в Приангарье введен особый противопожарный режим. Запуск салютов допускается только в официально разрешенных местах.