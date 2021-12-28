Власти РФ дополнительно выделили 61,2 млрд рублей на производство самолетов МС-21

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 61,2 млрд рублей, которые будут направлены на производство самолетов МС-21,которые строят на авиазаводе в Иркутске, сообщает пресс-служба кабмина.

«Средства пойдут на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также на импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов», – говорится в сообщении.

По словам председателя правительства, «это позволит обеспечить надежность выпускаемых машин и наладить стабильную загрузку отечественных предприятий авиастроительной отрасли».