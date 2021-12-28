Более 1,7 млрд руб. компенсации затрат на тушение лесных пожаров получат шесть регионов РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении шести регионам страны более 1,7 млрд рублей – это компенсация затрат на тушение лесных пожаров, сообщает пресс-служба кабмина.

«Средства будут направлены в Коми, Якутию, на Камчатку, Чукотку, в Иркутскую область и Ханты-Мансийский автономный округ», – рассказали в правительстве.

В 2021 году от огня пострадало более 10,3 млн га леса. В некоторых районах приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации. Федеральные власти рассчитывают, что допсредства помогут погасить кредиторскую задолженность, возникшую из-за непредвиденных расходов на тушение лесных пожаров.