Подозреваемых в краже оборудования для майнинга на 500 тыс. рублей задержали в Иркутске

Инспекторы ДПС во время патрулирования в Иркутске остановили автомобиль Nissan Tiida с поддельными номерами. Находящиеся внутри транспорта мужчины, предположительно, оказались причастными к краже оборудования для майнинга стоимостью более полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Это выяснилось во время разбирательств в отделе полиции. «Оперативники установили причастность доставленных к краже 8 единиц оборудования. У одного из них были ключи от автомобиля, который зафиксировала камера наружного наблюдения на месте совершения преступления. Как оказалось, фигуранты перелезли через забор и похитили из контейнера, расположенного на улице 2-я Аларская областного центра, машинки [для майнинга]», – сообщили в полиции.

Задержанными оказались мужчины в возрасте от 21 до 26 лет. Две похищенные машинки сотрудники полиции изъяли у них во время обысков. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Один из фигурантов дела заключен под стражу.