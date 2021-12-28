Превышающие энерголимит дома подключили к автоматически отключающимся счетчикам в Прианагрье

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ограничило потребление электроэнергии в некоторых домах садоводств Смоленщина, Мельничная Падь, Новогрудинино Иркутской области из-за превышений потребления энергии – для этого в некоторых домах установили счетчики, которые автоматически отключают электричество в случае перегрузок, сообщила пресс-служба компании.

«В понедельник было принято решение установить всем потребителям, превышающим установленную для них максимальную мощность и формирующим потенциальную угрозу возникновения аварийных режимов, интеллектуальные приборы учета. Данные приборы монтируются на ближайшую к дому опору. Они автоматически передают данные о потреблении электроэнергии, а так же способны автоматически отключаться при превышении установленной потребляемой мощности. Для их срочной установки сформировали шесть бригад, для чего в Иркутск направили бригады из подразделений областного предприятия расположенных в Усть-Ордынском, Слюдянке, Ангарске и Усолья-Сибирском – сообщили в «Облкоммунэнерго».

Необходимость в этом появилась из-за аварийных ситуаций, которые возникают из-за неконтролируемого роста нагрузок на линии электропередач. Ограничено энергопотребление было для 75 потребителей.