Около 300 человек эвакуировали из здания с отелем «Солнце» из-за короткого замыкания

Пресс-служба ГУ МЧС России по Прианагрью сообщила, что из здания, в котором находится отель «Солнце» в Иркутске, эвакуировали около 300 человек – причиной для этих действий стало короткое замыкание.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 14:43. Возгорание удалось потушить до прибытия спасателей. По предварительным данным, замыкание, в следствие которого начался пожар, произошло в щитке на цокольном этаже.

По данным сервиса «2ГИС», кроме отеля в здании на Байкальской, 259Б находятся еще 16 организаций.