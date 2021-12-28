10-балльные пробки зафиксированы в Иркутске вечером 28 декабря

«Яндекс.Пробки» зафиксировали вечером 28 декабря 10-балльные пробки в Иркутске, следует из данных сервиса. Заторы сейчас наблюдаются во всех районах города.

Самые большие пробки на Синюшиной горе на улице Маршала Конева и бульваре Рябикова. В Свердловском округе – на Лермонтова, Старокузьмихинской, Маяковского.

Также серьезные заторы на Иркутном мосту, улице Трактовой, Олега Кошевого, Генерала Доватора, на Покровской развязке.

Больше всего пробок – в центре города. В частности, больше всего транспорта на Рабочей, Чкалова, Подгорной, в районе 130-го квартала. Не разогнаться и в районе аэропорта.