Новая школа-сад за 340,5 млн рублей на замену сгоревшей открылась в Большом Голоустном

Администрация Иркутского района сообщила, что в поселке Большое Голоустное открылась школа-детсад – ее построили на замену учреждению, которое сгорело в ноябре 2020 года. Стоимость объекта – 340,5 млн рублей.

Фото администрации Иркутского района

Официальное открытие состоялось 27 ноября. Учреждение рассчитано на 110 человек – 90 школьников и 20 воспитанников детсада. Здание построено из металлического каркаса с утеплением из сэндвич-панелей, теплопроводность которых рассчитана для данной местности. Прежнее здание было деревянным.

Общая площадь двухэтажного здания составляет более 2,5 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов, в школе есть библиотека, кабинеты для домоводства и мастерская, помещения для кружков, спортивный зал с раздевалками и душевыми, актовый зал с подсобными помещениями, пищеблок полного цикла, медицинские кабинеты.

В детском саду – игровой кабинет, спальная комната, спортивный и музыкальный залы, кабинет логопеда и психолога. Также возведен модульный гараж на два школьных автобуса.