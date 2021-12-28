Пик роста цен на недвижимость в России пройден – Набиуллина

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что пик роста цен на недвижимость в стране в настоящее время пройден.

«Бежать спешить брать сейчас ипотечный кредит сейчас не стоит. Нужно смотреть, какие индивидуальные условия у каждой семьи. И потом, надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного увеличиться, но у нас произошел серьезный рост цен на недвижимость. И мы сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, что они не будут расти такими темпами. Поэтому, когда люди видят, что и цены на жилье сейчас растут, и ставки могут сейчас начать расти, стараются купить жилье. Не надо поддаваться эмоциональному ажиотажному поведению, надо посмотреть внимательно на ситуацию», – сказала она.

Напомним, ранее эксперты отмечали сохранение роста цен на жилье. В частности, в новостройках. Средняя стоимость таких квартир в 16 крупнейших городах России в декабре составила 114,8 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 4,1% относительно показателя ноября и на 29,6% по сравнению с декабрем прошлого года.