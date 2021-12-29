Минздрав рекомендовал планировать беременность через 28 дней после прививки от коронавируса

Минздрав обновил методические рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19. В них в частности сказано, что планировать беременность можно через 28 дней после введения первого компонента вакцины от COVID-19. В этот срок формируется защитный иммунитет, сообщает РИА «Новости».

– На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Считается, что планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины, иначе говоря, в срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавирусной инфекции, – говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, обновлена информация о лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19 - возможно применение препаратов сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб, уточнили в пресс-службе.

В новой версии обозначены также показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 по срокам беременности. Отмечается, что при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара беременных и родильниц.