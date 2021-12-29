Новак назвал причины энергокризиса в Европе

Вице-премьер Александр Новак считает, что высокие цены на газ стали следствием отказа Евросоюза от долгосрочных контрактов и от долгосрочных инвестиций в отрасль. Он рекомендовал Брюсселю разработать четкий прогноз топливно-энергетического баланса. «Пусть будет спот и СПГ, но должны заключаться и долгосрочные контракты, которые гарантируют базовую составляющую поставок газа в Европу», – заявил он РБК.
Александр Новак назвал несколько причин энергокризиса:
- Отказ от долгосрочных инвестиций в отрасль и от долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. Вице-премьер считает, что спот не дает понимания, что будет на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
- Падение собственной добычи газа. В Европе банкам рекомендуют не финансировать традиционные углеводородные проекты, в том числе по добыче нефти и газа.
- Сжиженный природный газ, поставляемый по спотовым контрактам, «ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны». Так, СПГ из США, Катара и Австралии был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.
- Холодная зима 2020/21 года.