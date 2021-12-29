Новак назвал причины энергокризиса в Европе

Вице-премьер Александр Новак считает, что высокие цены на газ стали следствием отказа Евросоюза от долгосрочных контрактов и от долгосрочных инвестиций в отрасль. Он рекомендовал Брюсселю разработать четкий прогноз топливно-энергетического баланса. «Пусть будет спот и СПГ, но должны заключаться и долгосрочные контракты, которые гарантируют базовую составляющую поставок газа в Европу», – заявил он РБК.

Александр Новак назвал несколько причин энергокризиса: