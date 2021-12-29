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Новак назвал причины энергокризиса в Европе

Вице-премьер Александр Новак считает, что высокие цены на газ стали следствием отказа Евросоюза от долгосрочных контрактов и от долгосрочных инвестиций в отрасль. Он рекомендовал Брюсселю разработать четкий прогноз топливно-энергетического баланса. «Пусть будет спот и СПГ, но должны заключаться и долгосрочные контракты, которые гарантируют базовую составляющую поставок газа в Европу», – заявил он РБК.

Александр Новак назвал несколько причин энергокризиса:

  1. Отказ от долгосрочных инвестиций в отрасль и от долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. Вице-премьер считает, что спот не дает понимания, что будет на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
  2. Падение собственной добычи газа. В Европе банкам рекомендуют не финансировать традиционные углеводородные проекты, в том числе по добыче нефти и газа.
  3. Сжиженный природный газ, поставляемый по спотовым контрактам, «ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны». Так, СПГ из США, Катара и Австралии был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.
  4. Холодная зима 2020/21 года.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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