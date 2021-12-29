Как работает банка «Приморье» в дни новогодних каникул

Банк «Приморье» поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует о работе офисов в праздничные дни.

29 декабря 2021:

Обслуживание юридических и физических лиц осуществляется в стандартном режиме.

Переводы денежных средств в японских иенах, австралийских долларах, новозеландских долларах, гонконгских долларах осуществляются до 12:00 по владивостокскому времени.

30 декабря 2021:

Обслуживание юридических и физических лиц осуществляется в стандартном режиме во всех офисах Банка «Приморье».

Исключение составляют следующие переводы денежных средств:

не осуществляются переводы в японских иенах, австралийских долларах, новозеландских долларах, гонконгских долларах

осуществляются до 12:00 по владивостокскому времени переводы в тайских батах и вьетнамских донгах

осуществляются до 17:00 по владивостокскому времени переводы в китайских юанях и Корейских вонах

Переводы иностранной валюты юридических и физических лиц за пределы банка в других валютах и все остальные операции осуществляются в стандартном режиме до 19:00 по владивостокскому времени.

31 декабря 2021 — 07 января 2022 — выходные дни, обслуживание клиентов — юридических и физических лиц — не осуществляется.

С 31.12.2021 по 09.01.2022 ведется круглосуточное обслуживание физических лиц по валютно-обменным операциям в офисах в б. Муравьиной (Развлекательный комплекс «Tigre de Cristal», Муравьиная бухта, 73 и Казино «Шамбала», Муравьиная бухта, 73, корп. 5).

08 января 2022:

Осуществляется обслуживание физических лиц в режиме субботы в следующих офисах Банка:

г. Владивосток, адреса: ул. Светланская, 47, ул. Светланская 131б, ул. Калинина, 275, Народный пр-т , 43/2, ул. Русская, 65/4.

, 43/2, ул. Русская, 65/4. г Артем, ул. Кирова, 53.

г. Хабаровск, адреса: ул. Ленина, 75, ул. Суворова, 42.

г. Уссурийск, адреса: ул. Ушакова, 20, ул. Комсомольская, 83.

г. Находка, адреса: ул. Школьная, 1а, б-р Энтузиастов, 1.

Энтузиастов, 1. г. Москва, ул. Земляной Вал, 7.

09.01.2022 — выходной день, обслуживание клиентов — юридических и физических лиц — не осуществляется.

Особенности проведения операций в праздничные дни:

Платежи в адрес организаций, переводы физических лиц (по номеру счета внутри Банка, на свой счет или на чужой счет за пределы Банка), принятые в приложении и интернет-банке 31.12.2021 после 12:00, будут обработаны Банком 10.01.2022 . Банк «Приморье» обращает внимание клиентов, что изменение доступного остатка по счету будет отображаться в режиме реального времени, при этом зачисление на счет получателя средств будет осуществляться с 10 января 2022.

Вклады, открытые в приложении и интернет-банке в период с 31.12.2021 по 08.01.2022 , будут обработаны Банком 08.01.2022 , дата открытия вклада — 08.01.2022 , вклады, открытые 09.01.2022 , будут обработаны Банком 10.01.2022 , дата открытия вклада — 10.01.2022 .

Переводы, осуществляемые по номеру телефона или по номеру карты, будут работать в обычном режиме.

Оплата телефонов через приложение или интернет-банк также будет проводиться в обычном режиме. Кроме того в Мобильном приложении или Интернет-банке будет доступен сервис обмена валюты.

Заявки на карты, кредиты, ипотеку, поданные через сайт или Мобильное приложение, будут рассматриваться с 10 января 2022.

Круглосуточно работают: