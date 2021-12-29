Как работает банка «Приморье» в дни новогодних каникул

Банк «Приморье» поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует о работе офисов в праздничные дни.
29 декабря 2021:
Обслуживание юридических и физических лиц осуществляется в стандартном режиме.
Переводы денежных средств в японских иенах, австралийских долларах, новозеландских долларах, гонконгских долларах осуществляются до 12:00 по владивостокскому времени.
30 декабря 2021:
Обслуживание юридических и физических лиц осуществляется в стандартном режиме во всех офисах Банка «Приморье».
Исключение составляют следующие переводы денежных средств:
- не осуществляются переводы в японских иенах, австралийских долларах, новозеландских долларах, гонконгских долларах
- осуществляются до 12:00 по владивостокскому времени переводы в тайских батах и вьетнамских донгах
- осуществляются до 17:00 по владивостокскому времени переводы в китайских юанях и Корейских вонах
Переводы иностранной валюты юридических и физических лиц за пределы банка в других валютах и все остальные операции осуществляются в стандартном режиме до 19:00 по владивостокскому времени.
31 декабря 2021 — 07 января 2022 — выходные дни, обслуживание клиентов — юридических и физических лиц — не осуществляется.
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08 января 2022:
Осуществляется обслуживание физических лиц в режиме субботы в следующих офисах Банка:
- г. Владивосток, адреса: ул. Светланская, 47, ул. Светланская 131б, ул. Калинина, 275, Народный
пр-т, 43/2, ул. Русская, 65/4.
- г Артем, ул. Кирова, 53.
- г. Хабаровск, адреса: ул. Ленина, 75, ул. Суворова, 42.
- г. Уссурийск, адреса: ул. Ушакова, 20, ул. Комсомольская, 83.
- г. Находка, адреса: ул. Школьная, 1а,
б-рЭнтузиастов, 1.
- г. Москва, ул. Земляной Вал, 7.
09.01.2022 — выходной день, обслуживание клиентов — юридических и физических лиц — не осуществляется.
Особенности проведения операций в праздничные дни:
Платежи в адрес организаций, переводы физических лиц (по номеру счета внутри Банка, на свой счет или на чужой счет за пределы Банка), принятые в приложении и
Вклады, открытые в приложении и
Переводы, осуществляемые по номеру телефона или по номеру карты, будут работать в обычном режиме.
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Оплата телефонов через приложение или
Заявки на карты, кредиты, ипотеку, поданные через сайт или Мобильное приложение, будут рассматриваться с 10 января 2022.
Круглосуточно работают: