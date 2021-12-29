Альфа-Банк сообщил о режиме работы отделений в новогодние праздники

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Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. Рассказываем, как клиенты банка смогут посетить отделения и совершить необходимые им финансовые операции.
Работа отделений:
Отделения, работающие 5 дней в неделю:
· 31 декабря 2021 г. – нерабочий день, за исключением А-Клуб «Лобачевский» в Москве, рабочий день с 10:00 до 16:00;
· 1- 3 января 2022 г. – нерабочие праздничные дни;
· 4 января — 6 января 2022 г. – нерабочие праздничные дни, за исключением отделений, работающих с 10:00 до 18:00;
· 7- 8 января 2022 г. – нерабочие праздничные дни;
· 9 января 2022 г. – выходной день.
Отделения, работающие 6,7 дней в неделю:
31 декабря 2021 г – рабочий день до 16:00, за исключением ККО «Сомовский» в г. Нижнем Новгороде, выходной день;
· 1- 3 января 2022 г. – нерабочие праздничные дни;
· 4 января — 6 января 2022 г. – нерабочие праздничные дни, за исключением отделений, работающих с 10:00 до 18:00;
· 7- 8 января 2022 г. – нерабочие праздничные дни;
· 9 января 2022 г. – выходной день, за исключением отделений, работающих с 12:00 до 17:00;
Ознакомиться с режимом работы отделений в праздничный период можно на сайте банка или в мобильном приложении.
Большую часть операций клиенты банка могут совершить в интернет или мобильном банке. Это быстро, просто и безопасно.
График проведения платежей:
Переводы с карты на карту и переводы по номеру телефона: будут работать без ограничений все праздничные дни.
30 декабря – обычный рабочий день.
Если перевод в рублях:
Автоматически обработанные переводы на счета в Альфа-Банке исполняем с 31 декабря по 9 января, остальные переводы — с 10 января. 31 декабря автоматические переводы на счета в Альфа-Банке исполняем при наличии средств на счёте в момент приёма платежа.
Переводы в сторонние банки, которые не требуют контроля, при наличии средств на счёте в момент приёма платежа, исполняем 31 декабря до 15:00 по местному времени филиала обслуживания. С 15:00 местного времени филиала обслуживания, переводы будут отклонены по причине: «Внешний платеж с исполнением в следующем году».
С 3 по 6 января исполняем переводы в сторонние банки, которые не требуют контроля, остальные переводы — с 10 января.
Входящие переводы зачисляются 31 декабря и с 3 по 6 января.
Если перевод в иностранной валюте:
Автоматически обработанные переводы на счета в Альфа-Банке исполняем с 31 декабря по 9 января. Остальные переводы будут исполнены с 10 января.
С 31 декабря по 9 января иностранные банки будут проводить переводы, возможно зачисление средств на счёт.