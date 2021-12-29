Альфа-Банк сообщил о режиме работы отделений в новогодние праздники

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. Рассказываем, как клиенты банка смогут посетить отделения и совершить необходимые им финансовые операции.

Работа отделений:

Отделения, работающие 5 дней в неделю:

· 31 декабря 2021 г. – нерабочий день, за исключением А-Клуб «Лобачевский» в Москве, рабочий день с 10:00 до 16:00;

· 1- 3 января 2022 г. – нерабочие праздничные дни;

· 4 января — 6 января 2022 г. – нерабочие праздничные дни, за исключением отделений, работающих с 10:00 до 18:00;

· 7- 8 января 2022 г. – нерабочие праздничные дни;

· 9 января 2022 г. – выходной день.

Отделения, работающие 6,7 дней в неделю:

31 декабря 2021 г – рабочий день до 16:00, за исключением ККО «Сомовский» в г. Нижнем Новгороде, выходной день;

· 1- 3 января 2022 г. – нерабочие праздничные дни;

· 4 января — 6 января 2022 г. – нерабочие праздничные дни, за исключением отделений, работающих с 10:00 до 18:00;

· 7- 8 января 2022 г. – нерабочие праздничные дни;

· 9 января 2022 г. – выходной день, за исключением отделений, работающих с 12:00 до 17:00;

Ознакомиться с режимом работы отделений в праздничный период можно на сайте банка или в мобильном приложении.

Большую часть операций клиенты банка могут совершить в интернет или мобильном банке. Это быстро, просто и безопасно.

График проведения платежей:

Переводы с карты на карту и переводы по номеру телефона: будут работать без ограничений все праздничные дни.

30 декабря – обычный рабочий день.

Если перевод в рублях:

Автоматически обработанные переводы на счета в Альфа-Банке исполняем с 31 декабря по 9 января, остальные переводы — с 10 января. 31 декабря автоматические переводы на счета в Альфа-Банке исполняем при наличии средств на счёте в момент приёма платежа.

Переводы в сторонние банки, которые не требуют контроля, при наличии средств на счёте в момент приёма платежа, исполняем 31 декабря до 15:00 по местному времени филиала обслуживания. С 15:00 местного времени филиала обслуживания, переводы будут отклонены по причине: «Внешний платеж с исполнением в следующем году».

С 3 по 6 января исполняем переводы в сторонние банки, которые не требуют контроля, остальные переводы — с 10 января.

Входящие переводы зачисляются 31 декабря и с 3 по 6 января.

Если перевод в иностранной валюте:

Автоматически обработанные переводы на счета в Альфа-Банке исполняем с 31 декабря по 9 января. Остальные переводы будут исполнены с 10 января.

С 31 декабря по 9 января иностранные банки будут проводить переводы, возможно зачисление средств на счёт.