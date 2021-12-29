Заработал один из крупнейших перинатальных центров в России, построенный при поддержке ВТБ

В Сургуте заработал Окружной клинический центр охраны материнства и детства, построенный на принципах государственно-частного партнерства при содействии Банка ВТБ. 25 декабря в Центре родился первый младенец, сегодня ребенка и его маму и выписали домой.

Соглашение о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в Сургуте было подписано в декабре 2014 года. Частным партнёром выступает Группа «ВИС» (в лице дочерней компании ООО «ВИС Инфраструктура»), публичным партнёром — Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Трёхстороннее прямое соглашение между публичным, частным партнёрами и Банком ВТБ о финансировании проекта было подписано в 2016 году.

«ВТБ обладает уникальной отраслевой экспертизой и опытом реализации инфраструктурных проектов. Строительство перинатального центра, являющегося одним из крупнейших в России, — первый ГЧП-проект Банка в социальной инфраструктуре, возможность внести вклад в повышение качества жизни людей. ВТБ, в дополнение к роли кредитора в рамках соглашения с лимитом 6,5 млрд рублей выступил в качестве финансового консультанта проекта. Мы оказывали максимальное содействие в процессе согласования условий льготного финансирования с привлечением инструментов государственной поддержки», — сказал первый заместитель президента — председателя ВТБ Юрий Соловьев.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта было получено в июне этого года. На днях медицинское учреждение получило все необходимые лицензии и начинает работу в новом современном комплексе площадью 78 тысяч кв. м. Соглашение о ГЧП предусматривает ответственность частного партнёра за работоспособность всех инженерных систем, оборудования и техническое обслуживание здания до 2024 года.

«Мы завершили инвестиционную стадию одного из крупнейших в сфере здравоохранения проектов в России и приступили к технической эксплуатации центра. Для Группы „ВИС“ проект в Сургуте стал четвёртым, реализованным на принципах государственно-частного партнёрства и самым крупным медицинским объектом. Начало работы центра — знаковое событие и для региона, и для всех участников проекта. Оно подвело итог масштабной работы большого количества специалистов, строителей и коллектива самого перинатального центра», — отметил председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров.

Центр охраны материнства и детства рассчитан на 165 посещений в сутки, 10 000 родов в год и сможет одновременно принимать 315 рожениц не только из Югры, но и соседних регионов. Здесь установлено около 6000 единиц сложной медицинской техники, включая системы магнитно-резонансной и компьютерной томографии, маммографы, ангиографические системы. Большая часть оборудования изготовлена по специальному заказу ведущими мировыми производителями медицинской техники. Новый объект здравоохранения стал одним из самых современных не только в Югре, но и в стране. В отличие от обычного роддома здесь смогут диагностировать на ранних стадиях и проводить лечение сложных заболеваний у мам и малышей с применением робототехники и самого современного медицинского оборудования. Проект полностью соответствует задачам Национального проекта «Демография». Открытие нового высокотехнологичного медицинского комплекса стало долгожданным событием для всего региона.