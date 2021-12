Новости Мобильный банк Новикомбанка вошел в топ-10 по удобству оплаты услуг связи и ЖКХ Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, получил высокую оценку экспертов за удобный функционал оплаты услуг связи и ЖКХ в мобильном банке. По качеству пользовательского опыта данный платежный сервис вошел в топ-10 рейтинга Go Mobile. Новикомбанк принял участие в исследовании мобильных банков, которое проводит digital-агентство Go Mobile. Аналитики Go Mobile оценивали UX (пользовательский опыт) мобильных приложений по отдельным категориям. В категории «Оплата связи и коммунальных услуг» Новикомбанк занял 6-е место среди анализируемых 35 банков. Высокие оценки экспертов получили функции поиска оплачиваемых услуг и оплаты квитанций по QR-коду. Оплату за коммунальные услуги (ЖКХ, электричество, газоснабжение) в мобильном приложении или интернет-банке Новикомбанка удобно произвести по QR-коду, отсканировав его с квитанции. Кроме того, можно найти адресат платежа, набрав один из следующих показателей: единый лицевой счет, счет плательщика или ИНН получателя. Комиссия за оплату услуг связи и ЖКХ в Новикомбанке не взимается. Банк подключен к единой базе ГИС ЖКХ и ЕИРЦ. Благодаря этому оплата коммунальных услуг в мобильном приложении доступна для клиентов во всех регионах присутствия Новикомбанка. В приложении можно оплатить услуги организаций, зарегистрированных в государственной информационной системе. Также совместно с партнерами реализован доступ к оплате услуг еще порядка 4500 поставщиков. «Наш мобильный банк помогает клиентам быстро решать повседневные вопросы. Оплата услуг связи и ЖКХ –- очень важная функция, мы уделили ее разработке особое внимание, и рады, что эксперты поставили банку высокие оценки. В приложении можно оплатить коммунальные услуги без комиссии и получить подтверждающие документы. Клиенты активно используют этот сервис, так как он позволяет им экономить и время, и деньги. Мы постоянно совершенствуем наше мобильное приложение, повышая качество пользовательского опыта», — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус. Отчет Go Mobile включает в себя оценку 35 банков по 18 критериям и 107 показателям. В рейтинге по количеству установок приложения Новикомбанк занял 2-е место, аудитория банка за 2020–2021 год увеличилась на 1671,8%. В итоговом рейтинге «Лучшее мобильное приложение по функционалу и клиентскому опыту (UX)» Новикомбанк получил 14-е место. В приложении Новикомбанка можно управлять банковскими продуктами: картами, вкладами, кредитами, а также совершать денежные переводы, оплачивать услуги. В онлайн-чате мобильного банка можно задать любой интересующий вопрос специалисту, личный кабинет клиента интегрирован с личным кабинетом Федеральной налоговой службы. eg

