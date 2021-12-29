Примсоцбанк запустил в оборот моментальную карту «Сегодня»

Примсоцбанк запустил в оборот карту моментальной выдачи «Сегодня».



Моментальная карта – это бесплатная карта, изготовления которой ждать не нужно: на ней не печатается имя клиента. После получения карты ей сразу же можно расплачиваться, переводить деньги – всё как на обычной именной карте.



Для того, чтобы оформить карту «Сегодня» необходимо:



1. Посетить любой офис Банка с паспортом.

2. Попросить оформить моментальную карту.

3. Вы получите её мгновенно и сразу сможете пользоваться.



Через мобильное приложение «Примсоцлайн» с помощью карты можно:



• Оплачивать мобильную связь, ЖКХ и другие услуги;

• Переводить деньги клиентам Банка и других Банков;

• Запрашивать деньги с других Банков;

• Открывать вклады и проверять баланс на счетах.



Стоимость обслуживания карты составляет 0 рублей в месяц. На остаток начисляется – 3,5%. В зависимости от суммы оборота по карте, клиенты могут получить до 2% кэшбэка, его максимальная сумма составляет 3000 рублей в месяц.



Подробности о карте «Сегодня» можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону Единой справочной службы 8-800-350-42-02.