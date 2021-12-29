Группа ПСБ создала в своей экосистеме архивную компанию

Группа ПСБ расширила экосистему предоставляемых сервисов, учредив нового глобального оператора и хранителя бумажных и электронных документов. Входящее в состав ПСБ дочернее предприятие ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) будет оказывать архивные услуги для внешнего рынка под логотипом «Архивные технологии».

В декабре 2021 года состоялось торжественное открытие ПСБ нового архивного терминала площадью 5000 кв. м и потенциалом размещения в нем на хранение до 500 000 архивных коробов. Новое архивохранилище располагается в Москве недалеко от МКАД, соответствует уровню А++ по энергоэффективности, имеет полезную высоту 12 м и оборудовано сплинклерной системой пожаротушения.

Главной задачей МПК является создание в России новой культуры современного, высокотехнологичного, безопасного и надежного архивного хранения и работы с документами как для самого банка, его дочерних компаний, предприятий оборонно-промышленного комплекса и госсектора, так и сторонних коммерческих компаний и частных лиц.

«Архивные технологии» обеспечат защиту полученных на хранение данных от несанкционированного доступа к информации, созданной, используемой и обрабатываемой внутри России. Предоставляемые услуги также будут способствовать оптимизации бизнес-процессов и снижению затрат на хранение, учет, обработку и поиск документов.

«Наши исследования показали наличие высокого спроса со стороны российских частных и государственных компаний, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса на оптимизацию обеспечительных функций их деятельности. Высвобождение офисных площадей компании и передача на аутсорсинг архивной функции каждой организации в первую очередь даст значительную экономию в затратах на аренду помещений и освободит от сложностей в организации документооборота. Создание нового глобального оператора и хранителя бумажных и электронных документов в России также будет способствовать выполнению стратегической задачи по импортозамещению в части разработки программного обеспечения для архивного дела как для самого ПСБ, так и для всех клиентов МПК», - отметил заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов.